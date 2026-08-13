أخبار اليمن : الاحتلال يعيد بناء مستوطنة "غنيم" في جنين

الاحتلال يعيد بناء مستوطنة "غنيم" في جنينأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بناء مستوطنة "غنيم" المخلاة شرق مدينة جنين، شمال الضفة الغربية بعد 21 عاما على إخلائها، مع انتقال 30 عائلة استيطانية للإقامة فيها بصورة دائمة.

وتأتي إعادة البناء ضمن مشروع أوسع لإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية، بالتوازي مع هدم مبان فلسطينية وشق طرق لربط المستوطنات والبؤر الجديدة.

وكانت غنيم، إلى جانب كديم وحومش وسا ـ نور، المستوطنات الأربع التي أخلتها إسرائيل في شمال الضفة الغربية عام 2005، بالتزامن مع إخلاء مستوطناتها في قطاع غزة.

في سياق متصل هدمت قوات الاحتلال، 20 مسكنا موسميا للمزارعين في أراضي المخروق بقرية الجفتلك، شمال محافظة أريحا والأغوار.

ويتصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وصولا إلى الأراضي المصنفة "أ" بموجب اتفاقية أوسلو، وسط تحذيرات هيئة مقاومة الاستيطان من مخطط إسرائيلي لتغيير جغرافية الضفة ومعالمها لمصلحة المستوطنات، وهو ما يعزز واقعا ميدانيا يقوم على توسيع السيطرة على الأرض دون إعلان رسمي للضم.