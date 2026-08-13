أخبار اليمن : القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان

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القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان

أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفاة شركة أرامكو في منطقة جيزان، وذلك بطائرتين مسيرتين وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة أرامكو في جيزانأكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفاة شركة أرامكو في منطقة جيزان، وذلك بطائرتين مسيرتين وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وأشار المصدر إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على انتهاك العدو السعودي للأجواء اليمنية وسيادة البلد في محافظتي صعدة وحجة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ واجباتها بالرد الحازم على أي خرق لسيادة بلدنا أو أي عدوان يستهدف بلدنا وشعبنا المؤمن المجاهد.



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