أخبار اليمن : أبو راس يعزي بوفاة الشيخ ربيش بن كعلان

أبو راس يعزي بوفاة الشيخ ربيش بن كعلان
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ربيش مبخوت بن كعلان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.
وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ مرضي مبخوت بن كعلان وإخوانه، والشيخ عبدالله ربيش بن كعلان وإخوانه، بمناقب الفقيد الوطنية والقبلية ودوره الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم.
وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل كعلان كافة والجدعان عامة في هذا المصاب، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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