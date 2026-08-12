أخبار اليمن : آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي

آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي
قالت منظمة الصحة العالمية، إن آلاف المرضى في قطاع غزة، ينتظرون الإجلاء الطبي.
وأوضح طارق ياساريفيتش الناطق باسم المنظمة في تصريحات اليوم، أنّ 12 ألفاً و913 مريضاً أُجليوا من قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، من بينهم ستة آلاف و186 طفلاً، مؤكداً أنّ 16 ألف مرافق لمرضى اشتُملوا بعمليات الإجلاء الطبي من القطاع منذ ذلك التاريخ.
وأضاف أنّ هذه العمليات تُجرى بحدود ثلاث مرّات أسبوعياً، مبيّناً أنّه "في الأسبوع الماضي، بين الثاني من أغسطس 2026 والثامن منه، أُجلي 101 مريض و164 مرافقاً لهم"، لافتاً إلى أنّ آلاف المرضى ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي".
يذكر أن منظمة الصحة العالمية دأبت على مطالبة سلطات الاحتلال بتسهيل خروج المرضى والجرحى من قطاع غزة، حتى يتمكنوا من الحصول على ما يحتاجون إليه من رعاية طبية لحالاتهم، بالإضافة إلى إتاحة إدخال الإمدادات اللازمة إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.
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