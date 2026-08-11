أخبار اليمن : العروبة يصالح جماهيره بثلاثية

العروبة يصالح جماهيره بثلاثية
استعاد فريق العروبة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الماضيتين بالدوري اليمني لكرة القدم، بعدما تغلّب على ضيفه سلام الغرفة 3-1، اليوم الثلاثاء، على ملعب الظرافي بصنعاء في افتتاح الجولة الحادية عشرة.
سجل ثلاثية العروبة هيثم الفقيه في الدقيقة 41، وسهيل الصلوي في الدقيقة 43، وعلي حويص في الدقيقة 80، فيما أحرز محمد الجابري هدف سلام الوحيد في الدقيقة 18.
وبهذا الانتصار، رفع العروبة رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس "مؤقتاً"، في حين تجمد رصيد السلام عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.
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