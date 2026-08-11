أخبار اليمن : 73387 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

73387 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73387 شهيدا و174257 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدا، إضافة إلى مصاب.

وأضافت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,259، والإصابات إلى 4.146، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807.

وأفادت بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.