73387 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73387 شهيدا و174257 مصابا.
وأوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدا، إضافة إلى مصاب.
وأضافت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,259، والإصابات إلى 4.146، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807.
وأفادت بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 73387 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.