أخبار اليمن : تحذير هام من محافظ محافظة المهرة

تحذير هام من محافظ محافظة المهرةحذّر محافظ المهرة القعطبي الفرجي، من خطط العدو السعودي الرامية إلى عسكرة المهرة، البوابة الشرقية لليمن وتحويلها إلى ميدان مفتوح لتصفية الحسابات، واستنزاف طاقاتها البشرية لحماية مصالح القوى الخارجية.

ودعا محافظ المهرة، مشايخ وقبائل وأبناء المحافظة وكافة المكونات الوطنية إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على العدو السعودي ومساعيه لتدمير النسيج المجتمعي، محذراً من المغريات المالية المؤقتة التي تُستخدم كطُعم للزج بالشباب في محارق الموت والدفاع عن المصالح السعودية على حساب أبناء الوطن.

وأوضح أن ما يسعى إليه تحالف العدوان في المهرة والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس إلا استكمالاً لمخطط خارجي مرسوم بعناية، يستهدف سلب القرار الوطني، وتجريف القوة البشرية الشابة، وتجريد اليمنيين من سيادتهم على أرضهم وثرواتهم وتحويلهم إلى دروع بشرية.

وأكد أن صنعاء لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، بل تخوض معركة مصيرية ضد مشروع الهيمنة والوصاية السعودية الذي يمثل عدواً مشتركاً وتهديداً وجودياً لكل اليمنيين في الشمال والجنوب دون استثناء، مشيراً إلى أن أبناء المهرة كانوا وما يزالون صمام أمان للسيادة الوطنية، ولن يكونوا يوماً جسراً يعبر عليه الاحتلال لتحقيق أطماعه في شرقي الوطن.

وأشاد الفرجي، بالعمليات النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد تحشيدات ومواقع العدو السعودي والتي أفشلت تحركات العدو ضد الشعب اليمني، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي في إطار انتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء الحصار الذي يفرضه العدو السعودي على الشعب اليمني الصابر على مدى 12 عاماً، وليست موجهة ضد أبناء المحافظات المحتلة.

وأشار إلى أن النظام السعودي ينتهك السيادة الوطنية عبر عسكرة المحافظة ونهب منافذها وثرواتها وتدمير المقدرات الوطنية، مشدداً على أن الإغراءات المالية الزائفة التي يقدمها العدو للشباب ليست سوى فخ لاستغلال معاناتهم المعيشية، ليتم بعد ذلك التخلي عنهم ورميهم في أتون معارك لا تعنيهم، ليعودوا جثثاً وأشلاء أو ينالوا الطرد والامتهان.

وأكد محافظ المهرة أن معركة انتزاع الحقوق المشروعة، وإنهاء الحصار، واستعادة السيادة هي معركة كل اليمنيين، وأن مستقبل اليمن الحر المستقل لن يصنعه إلا أبناء الوطن بأنفسهم بعيداً عن الإملاءات والوصاية الخارجية، لافتًا إلى أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على توجيه البنادق نحو العدو الحقيقي الذي يحتل الأرض وينهب الثروات.

