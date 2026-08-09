أخبار اليمن : 328 أسيراً استُشهدوا في سجون الاحتلال

328 أسيراً استُشهدوا في سجون الاحتلالأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب والذي يبلغ من العمر (36 عاما) من قطاع غزة، والمعتقل منذ الثاني عشر من ديسمبر عام 2023.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها تلقت ردا من إدارة سجون الاحتلال باستشهاد الأسير، وتضمن ردها أنه كان يعاني من وضع صحي، وهو ما نفته عائلته، وأكدت أنه عند اعتقاله كان سليما، ولا يعاني من أية أمراض، ومن المرجح أن تاريخ استشهاده كان يوم الثامن عشر من سبتمبر من عام 2024.

وبينت الهيئة، أنه باستشهاد الأسير دياب يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 328 شهيداً، منهم 91 شهيداً بعد السابع من أكتوبر، من بينهم 53 من قطاع غزة.

وشددت على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف سياسة التعذيب والتنكيل داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتي نتج عنها عشرات الإعدامات في صفوف الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، تحديداً ممن اعتقلوا من قطاع غزة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى إن لديها الكثير من الشهادات التي تؤكد على ارتقاء معتقلين تحت التعذيب، ولم تعترف سلطات الاحتلال بذلك حتى اليوم، وتواصل سياسة الإخفاء القسري والتعتيم اللاأخلاقي واللاإنساني.