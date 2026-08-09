أخبار اليمن : هزة أرضية جديدة تضرب هذه المحافظة

هزة أرضية جديدة تضرب هذه المحافظة
سجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، هزّة أرضية محلية دون المتوسطة على بُعد 12 كيلو مترًا شمال غرب العدين بمحافظة إب بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر.
وأوضح رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين المهندس محمد الحوثي، أن الهزة سُجِّلت عند الساعة واحدة وخمسة وثلاثون دقيقة بعد منتصف الليل.
وأشار إلى أن الهزة كانت على عمق 6 كيلومتر ضحل سطحي مما جعل دائرة الشعور بهذه الهزة أوسع، حيث تم الاحساس بها في مناطق وصاب وعتمة وشمير وعدة مناطق.
ودعا رئيس المركز، المواطنين إلى الاطمئنان وعدم القلق، حيث لم يتم رصد أي أحداث زلزالية بعد هذه الهزة حتى الآن، مبيناً أن كوادر المركز تقوم بمراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ.
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