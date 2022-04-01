أوكرانيا تقصف مستودع نفط روسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، الجمعة، تعرض منشأة تخزين وقود فى بيلغورود لهجوم شنته مروحيات عسكرية أوكرانية، فى هجوم هو الأول من نوعه لقوات حكومة كييف داخل الأراضى الروسية.





وقال غلادكوف إن طائرتى هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا منشأة لتخزين الوقود فى مدينة بيلغورود الروسية بعدما عبرتا الحدود على ارتفاع منخفض.

وأضاف حاكم المنطقة أن القصف أدى إلى حريق تسبب فى إصابة اثنين من العمال، فى حين تم إجلاء سكان بعض المناطق فى المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ويأتى هذا بعد يومين من انفجارات فى مستودع أسلحة هزت المنطقة وقال عنها غلادكوف إنه يُعتقد أنها نتجت عن حريق آخر، مضيفا أن السلطات المحلية تنتظر تأكيدا من وزارة الدفاع.

وأظهر فيديو متداول للحظة قصف مستودع نفط فى مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية من قبل المروحيات العسكرية الأوكرانية.