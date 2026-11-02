أرسنال ينفرد بصدارة البريميرليغ

أرسنال ينفرد بصدارة البريميرليغانفرد فريق أرسنال حامل اللقب، بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً على مضيفه ليفربول بنتيجة 1 - صفر، الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من "البريميرليغ".

ويدين أرسنال بالفضل في فوزه إلى لاعبه الدولي الألماني كاي هافيرتس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

وبهذا الفوز، ضرب أرسنال عدة عصافير بحجر واحد، حيث نجح في فض الشراكة والانفراد بصدارة الترتيب العام برصيد 24 نقطة (من 8 انتصارات وهزيمة واحدة)، مستغلاً الخسارة الثانية تواليا لملاحقه المباشر مانشستر سيتي أمام برايتون بهدف نظيف، ليتجمد رصيد السيتي عند 21 نقطة.

كما أنهى أرسنال بهذه النتيجة سلسلة سلبية طويلة استمرت لـ14 عاما دون تذوق طعم الفوز في الدوري على ملعب "آنفيلد"، إذ يعود آخر فوز له في ليفربول إلى مارس من عام 2012، فضلا عن كونه الفوز الأول للفريق اللندني على ليفربول في المسابقة منذ فبراير 2024.

وعلى الرغم من تتويج أرسنال بطلا للدوري العام في الموسم الماضي، إلا إنه لم يتمكن من الفوز على ليفربول ذهابا وإيابا، بل خسر أمامه في المباراة الأولى قبل تعادلهما في الثانية.

كما عوض أرسنال بهذا الفوز الثمين، صدمة الخروج المفاجئ من الدور الرابع لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية منتصف الأسبوع الماضي، إثر الخسارة أمام فليتوود تاون أحد أندية الدرجة الرابعة، بركلات الترجيح 3 - 5 عقب التعادل الإيجابي 1 - 1.