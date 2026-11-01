توتنهام يواصل صحوته بثنائية
واصل توتنهام هوتسبير صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، محققا فوزه الثالث تواليا، بعد تغلبه على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد، مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة من "البريميرليغ".
واستفاد توتنهام من النقص العددي في صفوف ضيفه، بعد طرد الفرنسي جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 13، قبل أن يفتتح أرشي غراي التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 25، وأضاف الهولندي فان بول فان هيكي الهدف الثاني في الدقيقة 73.
ورفع توتنهام رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بعد تلقيه خسارته الثالثة تواليا والسادسة هذا الموسم.
وفي أبرز نتائج الجولة، خسر مانشستر سيتي أمام ضيفه برايتون بهدف دون رد، فيما تغلب تشلسي على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، وفاز بورنموث على ليدز يونايتد 2-0، وكوفنتري سيتي على سندرلاند 3-1، وبرنتفورد على نوتنغهام فوريست 2-0.
وتعادل هال سيتي مع إيبسويتش 2-2، وأستون فيلا وفولهام بهدف لمثله، على أن تستكمل الجولة غدا الأحد بمواجهة ليفربول وأرسنال، وتختتم الإثنين بلقاء نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.
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