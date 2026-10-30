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فوز عريض لمنتخب اليمن على نيكاراغوا

حقق منتخبنا الوطني تحت 15 عاماً انتصاراً عريضاً على منتخب نيكاراغوا 5-2، بينها "هاتريك" لنجمه وجدي العبد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الرابعة للمرحلة الثانية من منافسات المستوى الثالث في مهرجان كأس العالم للمواهب. فوز عريض لمنتخب اليمن على نيكاراغواحقق منتخبنا الوطني تحت 15 عاماً انتصاراً عريضاً على منتخب نيكاراغوا 5-2، بينها "هاتريك" لنجمه وجدي العبد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الرابعة للمرحلة الثانية من منافسات المستوى الثالث في مهرجان كأس العالم للمواهب. وفرض الأحمر الصغير أفضليته في المباراة منذ الدقائق الأولى وشن سلسلة هجمات على مرمى الخصم ليسجل خماسية عن طريق وجدي العبد "هاتريك"، وهدف لكل من محمد وديع، وعثمان باصريح. ويختتم منتخبنا مشاركته في المهرجان غداً الجمعة بخوض مباراته الأخيرة.

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