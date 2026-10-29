ليفربول يقصي تشيلسي من كأس الرابطة

ليفربول يقصي تشيلسي من كأس الرابطةحجز ليفربول مقعده في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما تفوق على تشيلسي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله مورغان روجرز في الدقيقة 40، قبل أن يدرك كودي خاكبو التعادل لليفربول في الدقيقة 44.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ليحسم ليفربول تأهله بتسجيل ست ركلات مقابل خمس لتشيلسي.

كما تأهل مانشستر سيتي إلى الدور ذاته بعد فوزه على برايتون بركلات الترجيح 4 - 3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وفي بقية مباريات الدور ثمن النهائي، تأهل بورنموث بفوزه على أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد، وكريستال بالاس بتغلبه على فولهام بهدف دون رد، وبرينتفورد بعد فوزه على سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.