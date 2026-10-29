إنتر يستعيد الصدارة وبولونيا يسقط ميلان

إنتر يستعيد الصدارة وبولونيا يسقط ميلاناستعاد إنتر صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلّبه على مضيفه فينيزيا 2-0، الأربعاء، في المرحلة التاسعة، مستفيداً من هدفين عكسيين في الدقائق الأخيرة، فيما تلقى جاره ميلان خسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه على أرضه أمام بولونيا 2-4، قبل ثلاثة أيام من المواجهة المرتقبة بين قطبي مدينة ميلان.

وانتظر إنتر، حامل اللقب، حتى الدقيقة 80 والنيران الصديقة لافتتاح التسجيل، بعدما هز الأرجنتيني ماتياس مورينو شباك فريقه عن طريق الخطأ، ليتكرر السيناريو ذاته بعد دقيقتين عبر المدافع المغربي رضوان حلحال.

وواصل فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو نتائجه الإيجابية في الدوري، محققاً انتصاره الرابع توالياً بعد فوزه على بارما 3-0، وبولونيا 3-1، وفيورنتينا 2-1، ليؤكد تجاوزه آثار الخسارة المفاجئة أمام كلوب بروج البلجيكي 3-4 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع إنتر رصيده إلى 25 نقطة، مستعيداً المركز الأول بفارق الأهداف عن لاتسيو، الذي تغلب على ساسوولو 6-2 الثلاثاء، فيما حافظ على تقدمه بأربع نقاط على روما، الفائز على كالياري 4-2، وخمس نقاط على كومو، الذي تجاوز تورينو 3-1، في حين تجمد رصيد فينيزيا عند 3 نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وفي المباراة الثانية، مني ميلان بالخسارة أمام بولونيا 2 ـ 4، وتوقف رصيد ميلان عند 18 نقطة في المركز الخامس وذلك قبل الديربي المنتظر بينه وبين جاره إنتر بعد ثلاثة أيام.

وفي مباراة ثالثة أقيمت ضمن ذات الجولة، تعادل بارما مع ضيفه أودينيزي سلبا.