ليفربول يتقدم ويونايتد يسقط مجدداً

ليفربول يتقدم ويونايتد يسقط مجدداًوضع فريق ليفربول حدا لسلسلة انتصارات ضيفه برايتون، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت خسارة جديدة لمانشستر يونايتد جاءت أمام ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة.

في المباراة الأولى، واصل ليفربول عروضه القوية مؤخرا وسجل له لاعب برايتون باسكال غروس في الدقيقة 17 بالخطأ في مرمى فريقه، وألكسندر أيزاك في الدقيقة 21.. وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع على حساب تشيلسي، مستفيدا من خسارة الأخير الذي سيلتقيه الأربعاء المقبل في مسابقة كأس الرابطة، أمام جاره توتنهام 0 - 2 أمس السبت.

وفي المباراة الثانية، تعرض مانشستر يونايتد لخسارة جديدة تضع مصير مدربه مايكل كاريك في مهب الريح وجاءت على أرضه أمام بورنموث صفر ـ 3.

تقدم بورنموث، عن طريق البرازيلي ريان في الدقيقة 38، فيما أضاف زميلاه الإنجليزي ماركوس تافيرنيه والبرازيلي إيفانيلسون الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و71 على الترتيب.

وبذلك، واصل مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارة كبيرة 1 ـ 4 أمام مضيفه كومو الإيطالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، نتائجه المخيبة في الموسم الحالي، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثامنة على التوالي في مختلف المسابقات، حيث حقق خلال تلك السلسلة 3 تعادلات، وتلقى 5 هزائم.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي يعاني من أسوأ بداية في الدوري الإنجليزي منذ عام 1986، عند 7 نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، ارتفع رصيد بورنموث، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 7 مباريات متتالية بمختلف المسابقات، إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

وبعدما مني في الجولة السابقة على يد ليفربول بهزيمته الأولى هذا الموسم عاد فريق برنتفورد من ملعب هال سيتي بنقطة التعادل 1-1 رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس متقدما بفارق الأهداف أمام نيوكاسل الذي تغلب بدوره على مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد.