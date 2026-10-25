أرسنال يشارك السيتي صدارة البريميرليغ

أرسنال يشارك السيتي صدارة البريميرليغعاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من "البريميرليغ"، مستفيدا من خسارة مانشستر سيتي أمام مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.

وسجل أرسنال هدفيه عن طريق إزري كونسا في الدقيقة السابعة، وجابرييل في الدقيقة 68، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، متساويا مع مانشستر سيتي.

وفي مباراة أخرى، ألحق أستون فيلا بمانشستر سيتي هزيمته الأولى هذا الموسم، بعدما سجل نيكولاس جاكسون هدفيه في الدقيقتين 6 و60، فيما أحرز إرلينج هالاند هدف سيتي الوحيد، ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 11 نقطة.

وحسم توتنهام هوتسبير ديربي لندن أمام مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد، سجلهما حارس تشيلسي مايك بينديرس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77، وماتيس تيل في الدقيقة 87، فيما تلقى كول بالمر لاعب تشيلسي البطاقة الحمراء في الدقيقة 80.

ورفع بذلك توتنهام رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر، مقابل 13 نقطة لتشيلسي في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، فاز فولهام على مضيفه كوفنتري سيتي بهدف دون رد، سجله أوسكار بوب في الدقيقة 80، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما تجمد رصيد كوفنتري عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر.