إنكلترا تقهر كرواتيا 0/7 في دوري الأمم الأوروبية

إنكلترا تقهر كرواتيا 0/7 في دوري الأمم الأوروبيةحقق المنتخب الإنجليزي فوزًا عريضًا على نظيره الكرواتي بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم 2026-2027.

وفرض المنتخب الإنجليزي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بأربعة أهداف دون رد، بعدما سجل هاري كين الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 21، قبل أن يعزز أنتوني جوردون التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم بوكايو ساكا أهداف الشوط الأول في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإنجليزي ضغطه الهجومي، وتمكن هاري كين من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب بلاده في الدقيقة 53، مستفيدًا من تمريرة عرضية منخفضة من إليوت أندرسون.

ولم يتراجع المنتخب الإنجليزي رغم التقدم الكبير، وأضاف بوكايو ساكا الهدف السادس في الدقيقة 68، بعدما استغل خطأ دفاعيًا من المنتخب الكرواتي، قبل أن يختتم مورغان روجرز مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز إنجلترا 7-0.

وشهد الشوط الثاني عدة تغييرات من الجانبين، إذ أجرى المنتخب الكرواتي تبديلات في محاولة للحد من تفوق منافسه، بينما منح مدرب إنجلترا توماس توخيل الفرصة لعدد من البدلاء، من بينهم مورغان روجرز الذي نجح في تسجيل الهدف الأخير.

وبهذه النتيجة، واصل المنتخب الإنجليزي عروضه الهجومية القوية في اللقاء، فيما تلقى المنتخب الكرواتي خسارة ثقيلة على أرضه، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للضيوف منذ صافرة البداية وحتى النهاية.

