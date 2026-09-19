دوت الخليج -

منتخب اليمن يتغلب على الكويت ودياً

تغلب المنتخب اليمني الأول على نظيره الكويتي 2-1 في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء اليوم بمدينة جدة استعداداً للمشاركة في بطولة "خليجي 27" التي تقام في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل في جدة. منتخب اليمن يتغلب على الكويت ودياًتغلب المنتخب اليمني الأول على نظيره الكويتي 2-1 في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء اليوم بمدينة جدة استعداداً للمشاركة في بطولة "خليجي 27" التي تقام في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل في جدة. سجل ثثنائية الأحمر اليمني كل من أحمد ماهر وعمر الداحي، فيما جاء هدف الكويت بالخطأ من ممدوح بن عجاج. ويخوض منتخبنا الوطني مباراته الافتتاحية في البطولة أمام نظيره الإماراتي يوم الخميس 24 سبتمبر، ثم يواجه قطر الأحد 27 سبتمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء البحرين 30 من الشهر نفسه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب اليمن يتغلب على الكويت ودياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.