روما وإنتر يتصدّران المشهد في الكالتشيو

روما وإنتر يتصدّران المشهد في الكالتشيوأنهى روما وإنتر ميلان منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي بالصدارة بعدما حقق كل منهما فوزه الرابع على التوالي، فتغلب روما على تورينو بهدفين، في حين أكرم إنتر وفادة ضيفه أودينيزي بخمسة أهداف لثلاثة بعد ريمونتادا كبيرة، حيث تقدم الفريق الزائر بهدفين قبل أن يقلب رفاق الغائب لاوتارو مارتينيز الطاولة في الشوط الثاني ليتعادل بطل الموسم الماضي مع أحمر العاصمة في صدارة الترتيب ويتأخر عنه بفارق الأهداف.

وانتهى الشوط الأول المثير بالتعادل 2-2 بعدما تقدم الضيوف بهدفي أبانكواه وإيكلينكامب (9 و16) وردّ عليهما كارلوس أوغستو ونيكولو باريللا بالتعادل (25 و36)، وكاد الإنتر يقلب النتيجة تماماً لولا تألق حارس مرمى أودينيزي مادوكا أوكوي الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة، وما منعه مادوكا في الأول أخفق فيه بالثاني رغم تصديه لهدف محقق، إلا أنه تلقى هدفين خلال 10 دقائق، الأول من ماركوس تورام (57) والثاني عبر بيو إسبوزيتو (67)، وأكمل لاعبو النييرازوري الإجهاز على فريستهم فسجل يوان بوني الهدف الخامس.

وفي الدقيقة 90 قلص إدريسا غايي الفارق بالهدف الثالث ليخرج الإنتر بالفوز الرابع والأعلى وهو الثالث على ملعبه، بينما تلقى أودينيزي هزيمته الثانية ليتوقف رصيده عند 4 نقاط.

وواصل روما حصده للنقاط فسجل انتصاره الرابع على التوالي وهذه المرة على حساب تورينو بهدفين نظيفين بعدما مباراة كان فيها الأفضل وخاصة في الشوط الأول الذي انتهى بهدف، ولعب الهولندي دونياييل مالين مرة جديدة دوراً كبيراً في فوز فريقه عندما افتتح التسجيل (40) وهو هدفه السادس هذا الموسم، فعزز صدارته للهدافين قبل أن يعزز نيكولو باسيلي بالهدف الثاني (90+3)، وهذا الفوز هو الثاني للجيلاروسي خارج أرضه والثالث بشباك نظيفة رافعاً رصيده إلى 12 نقطة وبأهداف 1/12.

من جهته تابع كومو نتائجه الكبيرة فسجل انتصاره الثالث على التوالي بتغلبه على ضيفه بارما بهدفين لهدف، وهو فوزه الأول على ملعبه هذا الموسم، وسجل جاكوبو رامون هدف التقدم لكومو (23) وسجل البرازيلي كيكي برونو داسليفا الهدف الثاني (83)، وهو هدفه الأول في ظهوره الأول في السييرا A قادماً من كريزورو بنظام الإعارة، وفي الوقت بدل الضائع قلص دافيد روميرو النتيجة لبارما (90+1) ليخرج الأخير بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل وحيد.

وكانت الجولة الرابعة قد شهدت خسارة يوفنتوس للمرة الأولى أمام ساسولو 2-3 ليتوقف رصيده عند 7 نقاط وهذا رصيد ساسولو، لكن اليوفي مازال يتقدم بفارق هدف، وتعادل لازيو مع ميلان 2-2 فرفع الأول رصيده إلى 10 نقاط والثاني إلى 8 نقاط في المركزين الثالث والسابع، وتابع كالياري مفاجآته فتغلب على أتلانتا بهدفين لهدف، وهو فوزه الثالث ليصبح رابعاً برصيد 9 نقاط.