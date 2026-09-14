السيتي يحسم الديربي بعشرة لاعبين

السيتي يحسم الديربي بعشرة لاعبينحسمَ مانشستر سيتي مواجهة الديربي أمام غريمه مانشستر يونايتد 1-0، يوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجّل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليقود سيتي للإفلات من فخ محكم بعد تعرض زميله ونجم الفريق فيل فودين للطرد في الدقيقة 22 من عمر المباراة في لقطة أثارت الكثير من الجدل.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار الرابع تحت قيادة مدربه الجديد في أربع مباريات بالدوري الممتاز، والخامس توالياً في مختلف المسابقات، بعدما تغلّب منتصف الأسبوع على مضيفه بورتو البرتغالي 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد السيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف أرسنال حامل اللقب.

في المقابل، مني يونايتد بهزيمته الثانية مقابل فوز وتعادل، ليواصل بدايته المحبطة في المسابقة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، زاد فريق برايتون من متاعب مضيفه كوفنتري سيتي، العائد للعب بين الكبار للمرة الأولى منذ موسم 2000 - 2001، بعدما تغلب عليه بخمسة أهداف نظيفة.

وسجل اليوناني خارالامبوس كاستولاس، والإيفواري ماليك يالكويه، والألماني باسكال غروس من ركلة جزاء، ولويس دانك، والسويدي ياسين عياري في الدقائق 35، 51، 70، 83، 90+ 4.

وشهدت المباراة طرد النيجيري تايو أوونيّي لاعب كوفنتري سيتي في الدقيقة 53.

وبهزيمته الرابعة في رابع مباراة، بقي كوفنتري في ذيل الترتيب من دون نقاط، فيما رفع برايتون رصيده إلى 7 في المركز الرابع.