فوز لاتسيو وكالياري في الكالتشيو
قلب لاتسيو الطاولة على مضيّفه أودينيزي وفاز عليه 2-1، الاثنين، في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
سجل هدفي لاتسيو دافيدي فراتيزي في الدقيقة 75، وألبرت غودموندسون في الدقيقة 88، فيما سجل هدف أودينيزي يسبر كارلستروم في الدقيقة 49.
ويعد هذا الفوز هو الثالث للاتسيو، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن روما المتصدر وإنتر ميلان الثاني، في المقابل توقف رصيد أودينيزي عند 4 نقاط في المركز العاشر.
وفي مباراة أخرى، فاز كالياري على ضيفه ليتشي 1 ـ صفر، حيث أحرز هدف المباراة الوحيد دانيل مالديني في الدقيقة 29.
ويعد هذا الفوز الثاني لكالياري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، فيما تلقى ليتشي خسارته الثانية وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.
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