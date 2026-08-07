فوز التضامن والسد وتعادل الاتحاد واليرموك

فوز التضامن والسد وتعادل الاتحاد واليرموكواصل فريق تضامن حضرموت بدايته القوية في الدوري اليمني لكرة القدم بتحقيق فوزه السابع توالياً، بعدما تغلّب على شباب البيضاء بهدف دون رد، اليوم الجمعة، على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا في ختام منافسات الجولة العاشرة.

سجل عمر جولان هدف المباراة الوحيد للتضامن في الدقيقة 81.

ورفع تضامن حضرموت رصيده إلى 23 نقطة ليواصل تمسكه بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر، فيما بقي شباب البيضاء عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

من جهته، اكتسح فريق السد مأرب ضيفه اتحاد حضرموت بثلاثية نظيفة على ملعب مأرب، حملت توقيع كلا من مصعب المزري وحسن ميسرة وعبدالله وهان في الدقائق 60 و84 و90+6.

ورفع السد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد اتحاد حضرموت عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

بدوره، فشل فريق اتحاد إب في تحقيق الفوز للمرة التاسعة توالياً وسقط في فخ التعادل الثالث أمام ضيفه اليرموك 2-2، على ملعب 22 مايو بإب.

تقدم اليرموك بهدفي أسامه الصعفاني في الدقيقة 18، وعبدالجليل نجاد في الدقيقة 41، قبل أن يدرك محمد وهيب ومحمود فارع التعادل للاتحاد في الدقيقتين 82 و90+2.

ورفع اتحاد إب رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، فيما وصل رصيد اليرموك إلى 16 نقطة في المركز السادس.