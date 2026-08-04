رسمياً.. غونزالو غارسيا إلى فولهام

رسمياً.. غونزالو غارسيا إلى فولهامأعلن نادي فولهام الإنجليزي ضم المهاجم غونزالو غارسيا (22 عاما) قادما من ريال مدريد الإسباني بعقد يمتد حتى عام 2031 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويأتي انتقال المهاجم الهدّاف بعد أفضل موسم في مسيرته الاحترافية، إذ سجّل ثمانية أهداف مع ريال مدريد، من بينها ستة في الدوري الإسباني، أبرزها ثلاثية في مرمى ريال بيتيس في يناير.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 40 مليون يورو، مع احتفاظ ريال بنسبة 30% من حقوق اللاعب.

وأسند فولهام هذا الصيف مهمة تدريب الفريق إلى المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد السابق الذي أمضى نصف موسم على رأس الجهاز الفني لفريق العاصمة الإسبانية، ويعرف غارسيا جيدا منذ سنوات تكوينه في أكاديمية النادي "الملكي".

كما التحق بفولهام يوم الإثنين أيضا، لاعب الوسط الهجومي الشاب سيسار بالاسيوس (21 عاما) قادما من ريال مدريد، علما أن أربيلوا كان قد منحه فرصة الظهور الأول في "الليغا" خلال الأشهر الماضية.