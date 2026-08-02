تشيلسي يعلن عن صفقة جديدة

تشيلسي يعلن عن صفقة جديدةأبرم نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم، صفقة التعاقد مع المهاجم داني ويلبيك قادما من نادي برايتون حتى عام 2028.

وقال تشيلسي في بيان: "وقع ويلبيك، عقدا لمدة عامين وسينضم إلى تشكيلة الفريق خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد".

من جانبه، أعرب داني ويلبيك عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف تشيلسي، قائلا " أنا فخور بالانضمام لهذا النادي الذي يسعى دائما نحو الألقاب، وسأبذل قصارى جهدي للمساهمة في تحقيق ذلك".

وأضاف: "أجريت محادثات رائعة مع المدرب، وأنا على أتم الاستعداد لبذل كل ما في وسعي لأجعل الجميع في تشيلسي، والجماهير، فخورين بي".

وكان داني ويلبيك البالغ من العمر 35 عاما، قد بدأ مسيرته الكروية مع مانشستر يونايتد، وبرز كلاعب أساسي تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الرابطة مرتين، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرتين، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية عام 2008.

وانتقل إلى أرسنال في سبتمبر عام 2014، وقضى معه خمسة مواسم فاز خلالها بكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى واتفورد ثم برايتون.

وشارك ويلبيك في أكثر من 200 مباراة مع برايتون، وظل هدافا بارزا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 26 هدفا في الموسمين الماضيين.

وعلى الصعيد الدولي، مثل ويلبيك المنتخب الإنجليزي على مدار ثماني سنوات، خاض خلالها 42 مباراة دولية وسجل 16 هدفا.

وسبق وأن حسم تشيلسي ثلاث صفقات خلال الفترة الأخيرة الماضية، وهي كلًا من مورجان روجرز من أستون فيلا، إلى جانب ماكسانس لاكروا من كريستال بالاس، والظهير الأيمن، ماركو باليسترا من أتالانتا.