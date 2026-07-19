إنجلترا تنتزع برونزية مونديال 2026

إنجلترا تنتزع برونزية مونديال 2026انتزعت إنجلترا الميدالية البرونزية لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، بفوز مثير على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تقدم الإنجليز بأربعة أهداف في الشوط الأول سجلها ديكلان رايس وإزري كونسا وبوكايو ساكا "ثنائية" في الدقائق 3 و18 و37 و45+1.

وقلص الديوك الفارق في الشوط الثاني بثلاثة أهداف سجلها كيليان مبابي "ثنائية" وبرادلي باركولا في الدقائق 48 و54 و66، ولكن المنتخب الإنجليزي قضى على آمال منافسه بهدف خامس سجله ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 87، ليكمل نجم أرسنال الهاتريك قبل أن يقلص عثمان ديمبلي الفارق مجددا بهدف رابع لفرنسا في الدقيقة 96.

واختتم جود بيلينغهام مهرجان الأهداف في الدقيقة 98 ليحرز هدفه السابع في كأس العالم.

وتوّج منتخب إنجلترا بطل مونديال 1966، لأول مرة في تاريخه بالميداليات البرونزية لكأس العالم، في ثالث مرة يخوض فيها مباراة المركز الثالث، بعدما خسر أمام إيطاليا في مونديال 1990 وأمام بلجيكا في مونديال 2018.

في حين خاض منتخب فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه.