فيزا بلجيكا للمصريين: شروط شنغن والأوراق وطريقة التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 01:28 صباحاً - إذا كنت تخطط للسفر من مصر إلى بلجيكا للسياحة أو زيارة الأقارب أو حضور رحلة قصيرة، فأنت بحاجة إلى الحصول على تأشيرة شنغن قبل السفر، باعتبار بلجيكا إحدى دول منطقة شنغن،وتسمح التأشيرة قصيرة الإقامة بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة من 180 يومًا، وفقًا لقواعد التأشيرات الأوروبية.

ما هي فيزا بلجيكا للمصريين؟

تأشيرة بلجيكا قصيرة الإقامة هي تأشيرة شنغن من الفئة C، وتتيح لحاملها السفر إلى بلجيكا ودول منطقة شنغن الأخرى خلال فترة صلاحية التأشيرة، وفقًا لعدد مرات الدخول والمدة المحددة في التأشيرة،ويجب تقديم طلب التأشيرة إلى الدولة التي تمثل الوجهة الرئيسية للرحلة. وإذا كانت الرحلة تشمل أكثر من دولة من دول شنغن، فيكون التقديم لدى الدولة التي سيقضي المسافر فيها أطول فترة، أما إذا تساوت مدد الإقامة في الدول المختلفة، فيتم التقديم لدى دولة الدخول الأولى.

شروط الحصول على فيزا بلجيكا للمصريين

يتعين على المتقدم استيفاء عدد من الشروط الأساسية لإثبات الغرض من السفر والقدرة على تحمل تكاليف الرحلة والعودة إلى مصر بعد انتهاء الزيارة.

ومن أبرز الشروط:

وجود جواز سفر ساري المفعول.

تقديم نموذج طلب التأشيرة مستوفيًا البيانات المطلوبة.

تقديم صورة شخصية حديثة وفق المواصفات المعتمدة.

إثبات الغرض من السفر إلى بلجيكا.

تقديم ما يثبت القدرة المالية على تحمل نفقات الإقامة والرحلة.

تقديم إثبات حجز مكان الإقامة.

تقديم تأمين طبي للسفر يغطي حالات الطوارئ والعلاج وإعادة الترحيل الطبي.

إثبات نية العودة إلى مصر بعد انتهاء فترة الزيارة.

تقديم بصمات الأصابع عند تقديم الطلب، مع وجود بعض الاستثناءات لفئات محددة.

الأوراق المطلوبة لفيزا بلجيكا

تختلف المستندات المطلوبة حسب الغرض من السفر، سواء كانت الرحلة للسياحة أو زيارة عائلية أو لأغراض العمل، لكن ملف طلب التأشيرة يتضمن عادة المستندات الأساسية التي تثبت هوية المتقدم وخطة الرحلة ووضعه المالي والمهني.

ومن أهم الأوراق التي ينبغي تجهيزها:

جواز سفر ساري المفعول. استمارة طلب تأشيرة شنغن. صور شخصية حديثة بالمواصفات المطلوبة. حجز الطيران أو ما يثبت خطة السفر. إثبات حجز الفندق أو مكان الإقامة في بلجيكا. وثيقة تأمين طبي للسفر. مستندات تثبت القدرة المالية. مستند يوضح الحالة الوظيفية للمتقدم، مثل خطاب من جهة العمل عند الحاجة. المستندات التي تثبت الغرض من الرحلة. المستندات الإضافية الخاصة بالحالة الشخصية أو نوع التأشيرة.

وقد تطلب السلطات القنصلية مستندات أخرى بحسب ظروف كل طلب والغرض من السفر.

أين يقدم المصريون طلب فيزا بلجيكا؟

تتولى TLScontact استقبال طلبات التأشيرة الخاصة ببلجيكا في مصر، وفق المعلومات المنشورة من السفارة البلجيكية ومركز تقديم الطلبات،وتوضح السفارة البلجيكية أن إجراءات التقديم تبدأ بالتسجيل إلكترونيًا عبر نظام Visa-on-Web، ثم حجز موعد مع TLScontact، وتجهيز ملف التأشيرة، وبعد ذلك التوجه إلى مركز تقديم الطلبات في القاهرة في الموعد المحدد،ويقع مركز تقديم طلبات تأشيرة بلجيكا في مصر بمنطقة الشيخ زايد، ويستقبل طلبات التأشيرات الخاصة ببلجيكا ولوكسمبورج.

خطوات التقديم على فيزا بلجيكا

يمكن تلخيص خطوات التقديم في عدد من المراحل:

1. تحديد نوع التأشيرة

يجب أولًا تحديد سبب السفر والمدة المتوقعة للإقامة، والتأكد من أن تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة هي النوع المناسب للرحلة.

2. تسجيل طلب التأشيرة

يتم تسجيل الطلب إلكترونيًا عبر منصة Visa-on-Web وفق الإجراءات المحددة للتقديم على تأشيرة بلجيكا.

3. حجز موعد

بعد استكمال إجراءات الطلب، يتم حجز موعد لدى مركز TLScontact لتقديم المستندات والبيانات البيومترية المطلوبة.

4. تجهيز ملف السفر

ينبغي ترتيب جميع المستندات المطلوبة والتأكد من استيفائها قبل موعد التقديم، خاصة المستندات المتعلقة بالعمل والدخل والإقامة وخطة الرحلة.

5. تقديم الطلب والبصمات

يحضر المتقدم شخصيًا إلى مركز تقديم الطلبات في الموعد المحدد لتقديم ملفه وإتمام الإجراءات المطلوبة، ومنها البصمات عندما تكون مطلوبة.

رسوم فيزا بلجيكا للمصريين

تبلغ رسوم تأشيرة شنغن حاليًا 90 يورو للبالغين، بينما تبلغ 45 يورو للأطفال من سن 6 إلى أقل من 12 عامًا، وفق المفوضية الأوروبية،وقد تضاف رسوم خدمة عند تقديم الطلب من خلال مركز خارجي مثل مراكز تقديم التأشيرات،ويشير مركز TLScontact الخاص ببلجيكا في مصر إلى أن رسوم التأشيرة قصيرة الإقامة ارتفعت إلى 90 يورو للبالغين و45 يورو للأطفال من سن 6 إلى أقل من 12 عامًا اعتبارًا من 11 يونيو 2024.

مدة استخراج فيزا بلجيكا

وفق القواعد العامة لتأشيرات شنغن، تستغرق معالجة الطلب عادة 15 يومًا تقويميًا، لكن قد تمتد المدة إلى 45 يومًا في بعض الحالات، خاصة إذا احتاج الطلب إلى فحص إضافي أو تقديم مستندات أخرى،لذلك يفضل عدم الانتظار حتى موعد السفر بفترة قصيرة، ويمكن تقديم طلب التأشيرة قبل الرحلة بمدة تصل إلى 6 أشهر، مع التوصية بالتقديم قبل موعد السفر بـ15 يومًا على الأقل.

مدة الإقامة في بلجيكا بتأشيرة شنغن

تسمح تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة بالبقاء لمدة لا تتجاوز 90 يومًا خلال أي 180 يومًا داخل منطقة شنغن، لكن المدة الفعلية المسموح بها تعتمد على ما هو مدون على التأشيرة نفسها،ومن المهم الالتزام بمدة الإقامة المحددة وعدم تجاوزها، حيث تطبق دول شنغن إجراءات رقابية إلكترونية على دخول وخروج المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي. ويعمل نظام الدخول والخروج الأوروبي EES بشكل كامل منذ 10 أبريل 2026، ويتضمن تسجيل بيانات وثائق السفر والبيانات البيومترية للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي في الزيارات القصيرة.

نصائح قبل التقديم على فيزا بلجيكا

احرص على أن تكون البيانات الموجودة في جميع المستندات متوافقة، وأن تعكس حجوزات السفر والإقامة الغرض الحقيقي من الرحلة، كما يجب تجهيز المستندات المالية والمهنية بصورة واضحة، لأن إثبات القدرة على تحمل تكاليف السفر والعودة إلى مصر من العناصر المهمة في ملف التأشيرة،ولا يعني دفع رسوم التأشيرة ضمان الحصول عليها، إذ يخضع كل طلب للتقييم وفق المستندات والظروف المقدمة، ويمكن رفض الطلب إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة.