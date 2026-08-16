قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تحركات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:28 صباحاً - شهد النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عددًا من التغييرات في قائمته، بعدما غادر مجموعة من اللاعبين الفريق سواء من خلال الانتقال النهائي أو الإعارة، في إطار خطة إعادة بناء التشكيلة والاستعداد للموسم الجديد.

تريزيجيه يرحل عن الأهلي

جاء محمود حسن تريزيجيه ضمن أبرز الأسماء التي غادرت صفوف الأهلي، بعدما انتقل إلى نادي الرياض السعودي في صفقة انتقال حر، ليبدأ تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء.

أليو ديانج ينضم إلى فالنسيا

كما انتهت علاقة المالي أليو ديانج بالأهلي، ليغادر الفريق وينضم إلى فالنسيا الإسباني عقب انتهاء تعاقده مع النادي، بعد فترة ارتدى خلالها قميص الفريق وشارك في العديد من المنافسات.

عمر كمال ينتقل إلى المقاولون العرب

وشهدت قائمة الراحلين أيضًا انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى المقاولون العرب لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، ليخوض اللاعب تجربة جديدة خلال الموسم المقبل.

إعارة إبراهيم عادل

وفي إطار منح بعض العناصر الشابة فرصة أكبر للمشاركة، انتقل إبراهيم عادل، لاعب وسط فريق الشباب، إلى المقاولون العرب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويستهدف اللاعب الاستفادة من تجربة الإعارة في الحصول على دقائق لعب أكثر واكتساب خبرات جديدة قبل تحديد مستقبله مع الأهلي.

سمير محمد إلى بتروجيت

كما غادر المهاجم سمير محمد صفوف الأهلي، بعدما انتقل إلى بتروجيت في صفقة بيع نهائي تمتد لثلاثة مواسم، ليواصل مسيرته مع فريقه الجديد خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يعيد ترتيب صفوفه

وتأتي هذه التحركات ضمن سياسة الأهلي لإعادة ترتيب قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد، سواء من خلال الاستغناء عن بعض العناصر أو إتاحة الفرصة للاعبين آخرين لخوض تجارب جديدة.

ويعمل النادي في الوقت نفسه على تدعيم صفوفه بصفقات جديدة، بهدف تكوين قائمة قادرة على المنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم المقبل.