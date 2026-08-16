مكعبات ماية الارز وبذور الشيا لتقليل المسام الواسعة

المسام الواسعة، والبشرة الباهتة، وملمس البشرة غير المتساوي من المشاكل الشائعة للعناية بالبشرة، خصوصا مع الجو الحر والرطوبة، لكن لحسن الحظ النهاردة معانا علاج بسيط وقوي مكوناته موجودة في مطبخك، والوصفة دي مش بتقلل المسام بس، ولكن كمان بتساعد على شد البشرة وتعزيز نضارتها. المكونات: معلقتين كبار من الارز. كوباية ماية. معلقة صغيرة من بذور الشيا. معلقة صغيرة من جل الصبار. نقطتين من زيت شجرة الشاي. معلقة صغيرة ماية ورد. طريقة التحضير: ١- انقعي الارز في كوباية ماية لمدة ٣٠ دقيقة، واغليه على نار هادية لحد ما لون الماية يبقى لونه ابيض. ٢- بعدما الماية تبرد صفيها، والارز نفسه ممكن تستخدميه في اي وصفة تانية. ٣- حطي بذور الشيا في ماية الارز، وسيبيها منقوعة لمدة ١٥ دقيقة لحد ما تنتفخ وتبقى جل. ٤- بعدها ضيفي جل الصبار، وماية الورد وزيت شجرة الشاي (اختياري)، واخلطي المكونات مع بعض كويس. ٥- صبي الخليط في قوالب التلج وجمديه طول الليل. طريقة الاستخدام: ١- كل يوم الصبح وبالليل، خدي مكعب واحد ودلكيه على البشرة لمدة دقيقة لدقيقتين. ٢- وركزي على المناطق اللي فيها مسام واسعة (زي الخدود، الانف، الجبهة). ٣- وسيبي الماية تنشف على وشك طبيعي من غير ما تشطفيها. ٤- وبعدها حطي الكريم المرطب بتاعك او واقي الشمس. rice water chia seeds ice cubes فوايد المكونات: . ماية الارز: غنية بمضادات الاكسدة وفيتامينات B, E، والنشويات الطبيعية اللي بتساعد على شد البشرة وتقليل المسام. . بذور الشيا: غنية بأحماض اوميجا ٣ الدهنية والزنك لتهدئة الالتهابات وتغذية حاجز البشرة. . جل الصبار: بيساعد على ترطيب البشرة المتهيجة وتهدئتها، وبيعزز مرونة الجلد. . زيت شجرة الشاي: بيمنع ظهور حب الشباب وبينضف المسام (ومفيد بشكل خاص للبشرة الدهنية). . ماية الورد: بتضيف اشراقة طبيعية للبشرة وبتنعش البشرة التعبانة والباهتة.

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