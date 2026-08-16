الزمالك يحسم موقف خوان بيزيرا.. شرط مالي للموافقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 01:28 صباحاً - أبلغ مسؤولو نادي الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا بموقفهم من مستقبله مع الفريق، مؤكدين عدم وجود نية لبحث أي عروض لرحيله خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد التي يواجهها النادي.

الزمالك يطالب بيزيرا بالعودة

وخلال جلسة جمعت مسؤولي الزمالك باللاعب عبر تطبيق «زووم»، شدد النادي على ضرورة عودة بيزيرا إلى القاهرة في أقرب وقت، والانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد مسؤولو القلعة البيضاء أن استمرار غياب اللاعب لن يكون مقبولًا، مطالبين إياه بإنهاء فترة ابتعاده والعودة إلى الفريق.

تحذير من تصعيد أزمة بيزيرا

ووجه الزمالك تحذيرًا إلى اللاعب بشأن استمرار غيابه، موضحًا أن العقوبات الموقعة عليه قد تتزايد مع استمرار عدم عودته إلى القاهرة.

كما أبلغ النادي بيزيرا بإمكانية اتخاذ خطوات رسمية وتصعيد الأمر في حال استمرار غيابه وعدم الالتزام بالعودة والانضمام إلى التدريبات.

الزمالك يحدد سعر بيع بيزيرا

وفي الوقت نفسه، أوضح مسؤولو الزمالك أن باب الرحيل أمام خوان بيزيرا ليس مغلقًا بشكل نهائي، لكن الموافقة على انتقاله إلى نادٍ آخر ستكون مرتبطة بالحصول على عرض مالي مناسب.

وحدد النادي قيمة مالية لا تقل عن 6 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، في ظل تمسك الإدارة بالحفاظ على حقوق الزمالك المالية والاستفادة من قيمة الصفقة حال رحيله.

أزمة القيد تؤثر على موقف الزمالك

ويأتي تمسك الزمالك باستمرار بيزيرا في وقت يواجه فيه النادي أزمة تتعلق بإيقاف القيد، وهو ما يجعل الحفاظ على العناصر الموجودة ضمن القائمة أمرًا مهمًا بالنسبة للجهاز الفني والإدارة.

وينتظر الزمالك حسم موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار استعدادات الفريق للموسم الجديد ورغبة الجهاز الفني في الاعتماد على جميع العناصر المتاحة.