فيزا سويسرا للمصريين: الشروط والأوراق والرسوم وخطوات التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 01:28 صباحاً - تعد سويسرا من الوجهات الأوروبية المفضلة لدى المصريين الراغبين في السفر للسياحة والاستمتاع بالطبيعة والمدن الأوروبية، إلا أن السفر إليها يحتاج إلى الحصول على تأشيرة شنغن في حالة الزيارات القصيرة، ويبحث الراغبون في السفر عن شروط فيزا سويسرا للمصريين، والأوراق المطلوبة، والرسوم، وطريقة حجز الموعد وتقديم الطلب،وفيما يلي دليل شامل لأهم المعلومات التي يحتاجها المسافر قبل التقدم للحصول على التأشيرة، وفق أحدث البيانات المنشورة من الجهات السويسرية المختصة.

ما هي فيزا سويسرا للمصريين؟

تندرج سويسرا ضمن منطقة شنغن، وتتيح تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة "C" السفر إلى سويسرا للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا، سواء بغرض السياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء أو حضور المؤتمرات والفعاليات وغيرها من الزيارات قصيرة المدة،أما الإقامات التي تتجاوز 90 يومًا فتخضع لإجراءات التأشيرة الوطنية السويسرية، والتي تختلف شروطها عن تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة.

أين يقدم المصريون طلب فيزا سويسرا؟

بالنسبة للمقيمين في مصر، يتم تقديم طلبات تأشيرة شنغن السويسرية من خلال VFS Global، وفق الإجراءات الحالية للسفارة السويسرية في القاهرة،وتوضح السفارة أن المتقدمين يجب عليهم استكمال نموذج طلب التأشيرة إلكترونيًا قبل حجز موعد التقديم، بينما يتم استقبال الطلبات من خلال مركز VFS Global.

صفحة التقديم على تأشيرة سويسرا عبر VFS Global

شروط فيزا سويسرا للمصريين

هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي ينبغي توافرها عند التقدم للحصول على التأشيرة، أبرزها:

أن تكون سويسرا هي الوجهة الرئيسية للرحلة، وفي حالة زيارة أكثر من دولة من دول شنغن، يتم تقديم الطلب لدى الدولة التي سيقضي المسافر فيها أطول فترة.

تقديم نموذج طلب التأشيرة مكتمل البيانات وموقعًا.

وجود جواز سفر ساري ومستوفٍ لشروط شنغن.

تقديم إثبات الغرض من الرحلة وخطة السفر.

إثبات القدرة المالية على تحمل تكاليف الإقامة والسفر.

تقديم تأمين طبي للسفر يغطي فترة الرحلة.

تقديم المستندات التي توضح الوضع الوظيفي أو الدراسي للمتقدم.

الالتزام بموعد تقديم الطلب والحضور شخصيًا لإجراءات البصمة والصورة، وفق الحالة.

ولا يعني الحصول على التأشيرة ضمان الدخول إلى سويسرا، إذ يمكن أن يخضع المسافر لفحوصات وشروط دخول عند الحدود.

الأوراق المطلوبة لفيزا سويسرا السياحية

تختلف المستندات المطلوبة بحسب الغرض من السفر، لكن ملف السياحة يتضمن بصورة عامة:

جواز السفر

يجب تقديم أصل جواز السفر مع نسخ الصفحات غير الفارغة، وأن يكون الجواز صادرًا خلال آخر 10 سنوات، ويحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل، كما يجب أن يكون صالحًا لمدة لا تقل عن 3 أشهر بعد تاريخ العودة المخطط له.

كما قد يُطلب تقديم بيانات جوازات السفر السابقة وفق متطلبات ملف التأشيرة.

صورة شخصية

يحتاج المتقدم إلى صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، على أن تكون مطابقة لمواصفات صور التأشيرات، وألا تكون قديمة. وتوضح قوائم المستندات المنشورة أن الصورة لا ينبغي أن يتجاوز عمرها 6 أشهر.

إثبات العمل أو الدراسة

بالنسبة للموظفين، يمكن أن يتضمن الملف خطابًا من جهة العمل يوضح تاريخ الالتحاق بالعمل، والوظيفة، والراتب، والموافقة على الإجازة السنوية،أما أصحاب الأعمال، فيُطلب منهم تقديم المستندات الخاصة بالنشاط التجاري، بينما يقدم الطلاب إثبات القيد في المدرسة أو الجامعة للعام الدراسي الحالي.

كشف الحساب البنكي

يعد إثبات القدرة المالية من العناصر المهمة في ملف التأشيرة، وتشير قوائم المستندات الخاصة بطلبات سويسرا في مصر إلى تقديم كشف حساب أصلي يغطي الأشهر الستة السابقة، مع وجود رصيد كافٍ لتغطية نفقات الرحلة.

حجز تذكرة الطيران

يُطلب تقديم حجز رحلة ذهاب وعودة، وتوضح قائمة المستندات أن المطلوب هو حجز الطيران وليس بالضرورة شراء تذكرة نهائية قبل صدور التأشيرة.

التأمين الطبي

يجب أن يغطي تأمين السفر كامل مدة الإقامة وأن يكون صالحًا في دول شنغن، مع حد أدنى للتغطية يبلغ 30 ألف يورو وفق قائمة المتطلبات المنشورة.

رسوم فيزا سويسرا للمصريين

تُدفع رسوم التأشيرة عند تقديم الطلب، ولا يتم ردها في حالة رفض الطلب أو سحبه،وتوضح السفارة السويسرية في مصر أن رسوم التأشيرة تُدفع بالجنيه المصري، ويمكن أن تتغير قيمتها تبعًا لتقلبات سعر الصرف، كما توجد رسوم لمعالجة الطلب من خلال مقدم الخدمة الخارجي VFS Global،وتبلغ رسوم خدمة VFS Global المذكورة حاليًا 22.80 يورو، تُدفع بما يعادلها بالجنيه المصري، بالإضافة إلى رسوم التأشيرة المقررة.

كما توجد فئات معفاة من رسوم التأشيرة، من بينها الأطفال دون 6 سنوات وبعض أفراد أسر مواطني سويسرا أو الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفق الشروط المحددة، مع استمرار إمكانية تطبيق رسوم خدمة مقدم الطلب الخارجي.

خطوات التقديم على فيزا سويسرا

يمكن تلخيص خطوات التقديم في مجموعة من المراحل:

تحديد نوع التأشيرة المناسب لغرض السفر. تجهيز المستندات المطلوبة وفق نوع الطلب. استكمال نموذج طلب التأشيرة إلكترونيًا. حجز موعد لدى مركز VFS Global. الحضور في الموعد المحدد وتقديم الملف. إجراء البصمات والصورة البيومترية إذا كانت مطلوبة. دفع رسوم التأشيرة ورسوم الخدمة. متابعة حالة الطلب وانتظار قرار السفارة. استلام جواز السفر من المركز بعد انتهاء الإجراءات.

هل يجب تقديم البصمات؟

يتم جمع البيانات البيومترية، وتشمل بصمات الأصابع والصورة، ضمن إجراءات طلب تأشيرة شنغن. وتوضح السفارة أن من سبق له تسجيل بصماته لغرض الحصول على تأشيرة شنغن خلال آخر 59 شهرًا قد لا يُطلب منه تقديم البصمات مرة أخرى، وفق الشروط والإجراءات المعمول بها.

متى يمكن التقديم على فيزا سويسرا؟

تنصح السفارة السويسرية في القاهرة بتقديم الطلب مبكرًا، ويفضل قبل موعد السفر بنحو 7 إلى 8 أسابيع،ويمكن تقديم طلب تأشيرة شنغن قبل موعد الدخول إلى سويسرا بما يصل إلى 6 أشهر،كما تشير السفارة إلى أن بعض الفترات قد تشهد انتظارًا لعدة أسابيع قبل الحصول على موعد، لذلك من الأفضل عدم تأجيل إجراءات التقديم إلى الأيام الأخيرة قبل السفر.

مدة معالجة فيزا سويسرا

تخضع كل حالة للدراسة بشكل منفصل، ولا توجد ضمانات بالموافقة على طلب التأشيرة،كما قد تطلب السفارة مستندات إضافية أو مقابلة شخصية إذا رأت ضرورة لذلك،وبالنسبة للمصريين، تشير السفارة إلى وجود استشارة شنغن إلزامية في بعض الحالات، وأن جوازات السفر يمكن استلامها بعد مرور 11 يوم عمل على الأقل من تاريخ تقديم وقبول الطلب من موظف التأشيرات، مع إمكانية زيادة المدة في بعض الحالات التي تتطلب الرجوع إلى السلطات المختصة في سويسرا.

نصائح قبل التقديم على فيزا سويسرا

ينصح المتقدم بمراجعة جميع بيانات الطلب والمستندات قبل موعد التقديم، والتأكد من تطابق المعلومات الموجودة في حجز الطيران والفندق والتأمين وخطة الرحلة.

كما ينبغي تقديم مستندات مالية ووظيفية واضحة ومنظمة، والاحتفاظ بنسخ من المستندات التي تم تقديمها، إذ توصي السفارة المسافر بحمل نسخ من المستندات المتعلقة بالرحلة مثل الحجوزات وخطاب الدعوة والتأمين عند السفر، لتسهيل إجراءات مراقبة الحدود،ومن المهم أيضًا عدم تقديم معلومات غير دقيقة أو مستندات غير صحيحة، لأن السفارة تراجع كل ملف بصورة فردية، وقد تطلب مستندات إضافية قبل اتخاذ القرار.

الخلاصة: فيزا سويسرا للمصريين للسفر القصير هي تأشيرة شنغن تتيح الإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال 180 يومًا، ويبدأ التقديم حاليًا من خلال VFS Global بعد استكمال نموذج الطلب الإلكتروني وحجز الموعد،ويجب تجهيز جواز السفر، والصورة، والتأمين الطبي، وإثبات العمل أو الدراسة، وكشف الحساب البنكي، وحجز الطيران وباقي المستندات المطلوبة حسب الغرض من السفر.