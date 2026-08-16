مساء اليوم.. غلق موقع التنسيق أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:28 صباحاً - يغلق موقع التنسيق الإلكتروني ، اليوم ، الأحد باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية، وذلك بأخر أيام المرحلة وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنه مكتب التنسيق بأن أخر موعد للتقدم بالرغبات السابعة مساء الأحد.

وأكد مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026 هي الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.