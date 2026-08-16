فيزا البرتغال للمصريين: الشروط والأوراق وطريقة التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 01:28 صباحاً - تعد البرتغال من الوجهات الأوروبية التي يفضلها كثير من المصريين، سواء للسياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء، خاصة مع مدنها الشهيرة مثل لشبونة وبورتو ومعالمها التاريخية وشواطئها، ويحتاج المواطن المصري إلى الحصول على تأشيرة شنغن قبل السفر إلى البرتغال في حالة الزيارات قصيرة المدة،وفي هذا التقرير نستعرض أهم المعلومات التي يحتاجها المسافر عن فيزا البرتغال للمصريين، بداية من شروط التأشيرة والأوراق المطلوبة، مرورًا بالرسوم، وصولًا إلى خطوات التقديم ومدة الإقامة.

ما هي فيزا البرتغال للمصريين؟

البرتغال إحدى دول منطقة شنغن، ولذلك فإن تأشيرة الزيارات القصيرة إليها هي تأشيرة شنغن، وتسمح لحاملها بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة من 180 يومًا، وفق مدة وصلاحية التأشيرة وعدد مرات الدخول المحددة فيها،وتستخدم تأشيرة شنغن للسياحة والزيارات العائلية وبعض أغراض الأعمال والفعاليات، بينما يحتاج من يرغب في الإقامة لفترة أطول إلى نوع آخر من التأشيرات.

أين يقدم المصريون على فيزا البرتغال؟

تتولى VFS Global استقبال طلبات التأشيرة البرتغالية في مصر باعتبارها الشريك الرسمي لسفارة البرتغال، ويمكن من خلالها معرفة أنواع التأشيرات والمستندات المطلوبة وحجز موعد التقديم.

موقع VFS Global الرسمي لتأشيرة البرتغال في مصر

شروط فيزا البرتغال للمصريين

يتعين على المتقدم استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، من أهمها:

تقديم نموذج طلب تأشيرة شنغن مكتمل البيانات وموقع.

امتلاك جواز سفر ساري ومستوفٍ لشروط شنغن.

تقديم صورة شخصية حديثة وفق المواصفات المطلوبة.

إثبات الغرض من السفر.

تقديم إثبات لمكان الإقامة في البرتغال.

تقديم حجز رحلة ذهاب وعودة.

وجود تأمين طبي للسفر صالح في منطقة شنغن.

إثبات القدرة المالية على تحمل تكاليف الرحلة والإقامة.

تقديم ما يوضح الحالة الوظيفية أو الدراسية للمتقدم.

تقديم مستندات تدعم نية العودة إلى مصر بعد انتهاء الزيارة.

الأوراق المطلوبة لفيزا البرتغال السياحية

جواز السفر

يجب تقديم جواز سفر صالح وفق متطلبات تأشيرة شنغن، مع توفير الصفحات المطلوبة والنسخ اللازمة من بيانات الجواز والتأشيرات السابقة إن وجدت،ويجب التأكد من أن صلاحية جواز السفر تغطي المدة المطلوبة بعد انتهاء الرحلة، وأن يحتوي على صفحات فارغة مخصصة للتأشيرة.

نموذج طلب التأشيرة

يجب استكمال نموذج طلب تأشيرة شنغن بدقة، والتأكد من تطابق جميع البيانات مع جواز السفر والمستندات الأخرى،ويفضل مراجعة النموذج أكثر من مرة قبل تقديمه لتجنب وجود أخطاء أو بيانات متناقضة.

الصور الشخصية

يجب تقديم صور شخصية حديثة بالمواصفات المعتمدة لتأشيرات شنغن، على أن تكون واضحة ومطابقة لمتطلبات الصور البيومترية.

حجز الطيران

يحتاج المتقدم إلى تقديم حجز رحلة ذهاب وعودة يتوافق مع المواعيد الموجودة في طلب التأشيرة وخطة السفر،ومن الأفضل أن تكون جميع تواريخ الحجوزات متطابقة مع مدة الإقامة المذكورة في الطلب.

إثبات الإقامة

يشمل ذلك حجز الفندق أو أي مستند رسمي يثبت مكان الإقامة طوال فترة الزيارة، وفي حالة زيارة شخص مقيم في البرتغال قد تكون هناك مستندات إضافية بحسب نوع الزيارة.

التأمين الطبي

يعد التأمين الطبي للسفر من المستندات الأساسية للحصول على تأشيرة شنغن، ويجب أن يغطي فترة الرحلة في منطقة شنغن، مع حد أدنى للتغطية يبلغ 30 ألف يورو.

إثبات الحالة الوظيفية

يعد إثبات الوضع المهني من المستندات المهمة في ملف التأشيرة، وقد تختلف المستندات حسب طبيعة عمل المتقدم.

الموظف: يمكن أن يتضمن الملف خطابًا من جهة العمل يوضح الوظيفة والراتب وتاريخ بدء العمل والموافقة على الإجازة.

صاحب العمل: يقدم المستندات التي تثبت امتلاك أو إدارة النشاط التجاري، مثل السجل التجاري والمستندات الضريبية وفق المتطلبات.

الطالب: يمكن تقديم شهادة قيد دراسي تثبت انتظامه في الدراسة.

المتقاعد: يقدم ما يثبت حصوله على المعاش أو مصدر دخله.

كشف الحساب البنكي لفيزا البرتغال

يجب تقديم مستندات تثبت قدرة المسافر على تحمل تكاليف الرحلة، ومن بينها كشف الحساب البنكي والمستندات المالية المطلوبة وفق قائمة المستندات الخاصة بنوع التأشيرة،ويفضل أن يكون الحساب منتظم الحركة وأن تتناسب الإمكانيات المالية مع مدة الرحلة وعدد الأشخاص المسافرين، مع تجنب الإيداعات الكبيرة غير المبررة قبل تقديم الطلب.

رسوم فيزا البرتغال للمصريين

وفق جدول رسوم التأشيرات المنشور من سفارة البرتغال في القاهرة والمحدث في يوليو 2026، تبلغ رسوم تأشيرة شنغن للبالغين 90 يورو، بما يعادل 5,467.21 جنيه مصري وفق السعر المنشور، بينما تطبق رسوم مخفضة على بعض الفئات العمرية وفق القواعد المحددة.

وقد تضاف إلى رسوم التأشيرة رسوم خدمة مركز VFS Global أو رسوم الخدمات الاختيارية التي يطلبها المتقدم، لذلك يجب مراجعة الرسوم النهائية وقت حجز الموعد وتقديم الطلب.

خطوات التقديم على فيزا البرتغال

يمكن تلخيص خطوات الحصول على التأشيرة في النقاط التالية:

تحديد نوع التأشيرة المناسبة لغرض السفر. مراجعة قائمة المستندات المطلوبة. تجهيز جواز السفر والصور وباقي الأوراق. استكمال نموذج طلب التأشيرة. حجز موعد من خلال مركز VFS Global. الحضور شخصيًا في الموعد المحدد. تقديم المستندات والبيانات البيومترية عند طلبها. دفع رسوم التأشيرة ورسوم الخدمة. متابعة حالة الطلب. استلام جواز السفر بعد صدور القرار.

وتوضح VFS Global أن حجز المواعيد وإجراءات استقبال الطلبات تتم من خلال موقعها الرسمي، كما أن قرار منح أو رفض التأشيرة من اختصاص الجهات البرتغالية المختصة وليس مركز تقديم الطلبات.

مدة الإقامة في البرتغال

تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة تسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال 180 يومًا، لكن المدة الفعلية التي يسمح بها للمسافر تكون وفق البيانات المدونة على التأشيرة التي يحصل عليها.

لذلك يجب التأكد من خانة مدة الإقامة وعدد مرات الدخول قبل السفر.

هل فيزا البرتغال تسمح بالسفر إلى دول شنغن؟

تسمح تأشيرة شنغن الصادرة عن البرتغال بالسفر إلى دول منطقة شنغن وفق شروط التأشيرة وصلاحيتها،لكن يجب الانتباه إلى أن تقديم الطلب للبرتغال ينبغي أن يكون مبررًا باعتبارها الوجهة الرئيسية للرحلة، خاصة عند التخطيط لزيارة أكثر من دولة من دول شنغن،ولا يصح اختيار البرتغال لمجرد الحصول على التأشيرة إذا كانت دولة أخرى هي الوجهة الرئيسية الفعلية للرحلة.

متى يمكن التقديم على فيزا البرتغال؟

من الأفضل البدء في إجراءات التأشيرة مبكرًا وعدم الانتظار حتى موعد السفر بفترة قصيرة، خاصة خلال مواسم السفر التي قد تشهد زيادة في أعداد المتقدمين،كما ينبغي مراجعة المواعيد المتاحة على منصة VFS Global قبل ترتيب الرحلة بصورة نهائية.

نصائح مهمة قبل تقديم الطلب

يجب أن تكون جميع المستندات متوافقة مع بعضها، خاصة تواريخ حجز الطيران والفندق والتأمين وخطة السفر،كما ينصح بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة وعدم استخدام أي مستندات غير حقيقية، لأن قرار التأشيرة يعتمد على تقييم الملف والمستندات المقدمة،ومن المهم أيضًا مراجعة المتطلبات الرسمية قبل الموعد، لأن الرسوم وقوائم المستندات وإجراءات التقديم قد تتغير.

الخلاصة

الحصول على فيزا البرتغال للمصريين للسفر قصير المدة يتطلب التقدم للحصول على تأشيرة شنغن، مع تقديم جواز سفر ساري، وصور شخصية، وتأمين طبي، وحجز إقامة وطيران، وإثبات القدرة المالية والحالة المهنية، إلى جانب المستندات التي تثبت الغرض من الرحلة، وتبلغ رسوم شنغن للبالغين حاليًا 90 يورو وفق جدول سفارة البرتغال في القاهرة المحدث في يوليو 2026، مع احتمال إضافة رسوم مركز تقديم الطلبات.