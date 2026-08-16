استغرقت نحو 4 ساعات و45 دقيقة .. قائد الطائرة لأول رحلة مباشرة من العلمين لـ لموسكو يكشف التفاصيل لـ ستوديو إكسترا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:28 صباحاً - كشف الكابتن طيار أدهم عمر، قائد أول رحلة مصرية مباشرة من مطار العلمين الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو، تفاصيل الرحلة التي تأتي في إطار التوسع في الوجهات الجوية الجديدة وتنشيط الحركة السياحية بالساحل الشمالي.

وقال أدهم عمر، خلال لقاء أجراه عمرو شهاب، موفد برنامج ستوديو إكسترا على قناة «إكسترا نيوز»، من داخل قمرة القيادة، إن الرحلة استغرقت نحو 4 ساعات و45 دقيقة، مشيرًا إلى أن الطائرة أقلعت في أجواء جوية جيدة وعلى ارتفاع 36 ألف قدم.

الطائرة كاملة العدد

وأكد قائد الطائرة أن الرحلة الأولى من العلمين إلى موسكو شهدت إقبالًا كبيرًا، موضحًا أن الطائرة كانت كاملة العدد، وكذلك رحلة العودة، معربًا عن تفاؤله باستمرار الإقبال خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الرحلة تمثل خطوة جديدة في توسع شركة «إير كايرو»، التي تعمل على فتح وجهات جديدة وربط مطار العلمين الدولي بعدد أكبر من المدن العالمية، بما يدعم حركة السياحة في مصر.

وجهات أوروبية جديدة من مطار العلمين

وأوضح أدهم عمر أن الشركة تستعد لتشغيل رحلات جديدة من مطار العلمين إلى عدد من الوجهات، من بينها البرتغال ويريفان في أرمينيا، إلى جانب رحلات مرتقبة إلى ميلانو، مؤكدًا أن التوسع في الوجهات يستهدف دعم السياحة في الساحل الشمالي ومدينة العلمين.

وأعرب قائد الطائرة عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تشغيل رحلات من مطار العلمين إلى مزيد من الوجهات الأوروبية ودول الخليج، لافتًا إلى التطور العمراني والسياحي الكبير الذي تشهده مدينة العلمين.

وأكد أن حركة الطيران من مطار العلمين تشهد نموًا ملحوظًا، متوقعًا زيادة عدد الرحلات والوجهات عامًا بعد عام، بما يعزز مكانة المدينة كوجهة سياحية دولية.



