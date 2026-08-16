فيزا اليونان للمصريين: الشروط والأوراق وموعد التقديم والرسوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 01:28 صباحاً - تعد اليونان من أبرز الوجهات السياحية للمصريين الراغبين في السفر إلى أوروبا، خاصة مع قربها الجغرافي وتنوع المدن والجزر والمعالم السياحية بها، ويحتاج المواطن المصري الراغب في زيارة اليونان للسياحة أو لأي إقامة قصيرة إلى الحصول على تأشيرة شنغن قبل السفر، مع تقديم المستندات التي تثبت الغرض من الرحلة والقدرة على تحمل تكاليفها والعودة إلى مصر بعد انتهاء الزيارة.

ويستعرض هذا الدليل أهم المعلومات المتعلقة بـ فيزا اليونان للمصريين، بداية من شروط التأشيرة والأوراق المطلوبة، مرورًا بالرسوم وحجز الموعد، وصولًا إلى مدة دراسة الطلب.

ما هي فيزا اليونان للمصريين؟

تأشيرة اليونان للزيارات القصيرة هي تأشيرة شنغن، وتتيح لحاملها الإقامة في دول منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة مدتها 180 يومًا، وفقًا للمدة وعدد مرات الدخول المسموح بها في التأشيرة،ويجب على المسافر اختيار اليونان باعتبارها الوجهة الرئيسية للرحلة عند التقديم من خلالها على تأشيرة شنغن، مع الالتزام بقواعد تحديد الدولة المسؤولة عن إصدار التأشيرة.

وتوضح وزارة الخارجية اليونانية أن المواطنين من الدول التي تتطلب تأشيرة دخول إلى اليونان يجب عليهم الحصول على التأشيرة المناسبة قبل السفر.

شروط فيزا اليونان للمصريين

يتعين على المتقدم استيفاء عدد من الشروط الأساسية عند التقديم على التأشيرة، من بينها:

امتلاك جواز سفر ساري المفعول ومستوفٍ لشروط شنغن.

تحديد الغرض من السفر بوضوح.

تقديم خطة سفر مناسبة.

إثبات مكان الإقامة في اليونان.

تقديم ما يثبت القدرة المالية على تحمل نفقات الرحلة.

وجود تأمين طبي للسفر يغطي مدة الرحلة.

تقديم ما يثبت الارتباط بمصر والقدرة على العودة بعد انتهاء الزيارة.

تقديم جميع المستندات المطلوبة حسب الحالة الشخصية والمهنية.

وتوضح VFS Global، الشريك الرسمي لسفارة اليونان في مصر، أن إجراءات التقديم تشمل اختيار نوع التأشيرة، وتجهيز المستندات، وحجز الموعد، وتقديم البيانات الحيوية، ثم دفع الرسوم ومتابعة الطلب.

الأوراق المطلوبة لفيزا اليونان السياحية

تختلف المستندات المطلوبة بحسب حالة المتقدم والغرض من الرحلة، لكن ملف التأشيرة السياحية يشمل عادةً عددًا من الأوراق الأساسية.

جواز السفر

يجب تقديم جواز سفر مستوفٍ لمتطلبات تأشيرة شنغن، مع وجود صفحات فارغة مخصصة للتأشيرة، وأن تكون صلاحيته ممتدة وفق القواعد المطبقة على تأشيرات شنغن،كما يجب تقديم صور من الصفحات والبيانات والتأشيرات السابقة إذا كانت مطلوبة ضمن ملف الطلب.

استمارة طلب التأشيرة

يجب استكمال نموذج طلب تأشيرة اليونان بالبيانات الصحيحة، ثم طباعته وتوقيعه وتقديمه مع باقي المستندات،وتشير VFS Global إلى ضرورة تجهيز نموذج الطلب والمستندات الخاصة بفئة التأشيرة قبل الحضور إلى مركز تقديم الطلبات.

الصور الشخصية

يحتاج المتقدم إلى صورة شخصية حديثة بالمواصفات المطلوبة لتأشيرة شنغن، على أن تكون مطابقة للمعايير المحددة للصور البيومترية.

حجز الفندق أو إثبات مكان الإقامة

يجب تقديم مستند يوضح مكان الإقامة طوال فترة الرحلة، سواء كان حجز فندق أو إثبات إقامة مناسب لطبيعة الزيارة.

حجز تذاكر الطيران

يحتاج ملف التأشيرة إلى مستندات توضح ترتيبات السفر، بما في ذلك رحلة الذهاب والعودة وخط سير الرحلة،ويفضل أن تتوافق الحجوزات المقدمة مع المدة المحددة في خطة السفر وباقي المستندات.

كشف الحساب وإثبات القدرة المالية

يعد إثبات القدرة المالية من أهم عناصر ملف تأشيرة اليونان، حيث يجب تقديم مستندات توضح قدرة المتقدم على تحمل تكاليف الإقامة والطعام والتنقل والعودة إلى مصر،ويجب أن تكون البيانات المالية متوافقة مع طبيعة عمل المتقدم ودخله ومدة الرحلة.

إثبات الحالة الوظيفية

يمكن أن يحتاج الموظف إلى تقديم خطاب من جهة العمل يوضح الوظيفة والراتب والموافقة على الإجازة، بينما قد يحتاج أصحاب الأعمال إلى مستندات تثبت نشاطهم،أما الطلاب، فقد تطلب منهم مستندات تثبت القيد الدراسي، إلى جانب مستندات ولي الأمر أو الشخص الذي يتحمل تكاليف السفر إذا كان ذلك منطبقًا.

التأمين الطبي للسفر

يجب أن يكون لدى المتقدم تأمين طبي للسفر يغطي فترة الإقامة في منطقة شنغن، وفق الحد الأدنى والمتطلبات المعمول بها.

ويعد التأمين من المستندات الأساسية في ملف تأشيرة شنغن.

رسوم فيزا اليونان للمصريين

تخضع رسوم تأشيرات شنغن للرسوم الأوروبية المقررة، وقد تختلف وفق عمر المتقدم ونوع التأشيرة والحالات التي ينطبق عليها الإعفاء أو التخفيض،وبالإضافة إلى رسوم التأشيرة، يدفع المتقدم رسوم خدمة لمركز تقديم الطلبات، وهي منفصلة عن الرسوم القنصلية،وتوضح صفحة مركز VFS Global في القاهرة أن رسوم الخدمة الحالية لطلبات تأشيرة اليونان تبلغ 1120 جنيهًا مصريًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويمكن سدادها نقدًا أو باستخدام بطاقة ائتمان أو خصم.

ويجب مراجعة الرسوم الرسمية قبل الموعد، لأن قيمة الرسوم وطرق السداد قد تتغير.

أين يتم تقديم فيزا اليونان في مصر؟

يتم تقديم طلبات تأشيرة اليونان في مصر من خلال VFS Global، باعتبارها الشريك الرسمي لسفارة اليونان في مصر،وتوجد مراكز لتقديم طلبات التأشيرة في القاهرة والإسكندرية، وتعمل المراكز من الأحد إلى الخميس وفق مواعيد العمل المنشورة رسميًا،ويقع مركز القاهرة في 52 شارع لبنان، الدور الخامس، المهندسين، الجيزة، بينما يجب مراجعة مركز VFS لمعرفة تفاصيل مركز الإسكندرية ومواعيد تقديم الطلبات قبل التوجه إليه.

كيفية حجز موعد فيزا اليونان

يتم حجز موعد تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال نظام VFS Global، ويجب اختيار المركز المناسب واستكمال بيانات الحجز،وتنبه VFS Global المتقدمين إلى الحذر من الجهات التي تطلب أموالًا مقابل حجز المواعيد باستخدام اسم المركز أو تدعي قدرتها على توفير موعد مضمون،وبعد حجز الموعد، يحصل المتقدم على تأكيد إلكتروني يتضمن تفاصيل الموعد.

خطوات التقديم على فيزا اليونان

1. تحديد نوع التأشيرة

يجب تحديد الغرض من السفر، فإذا كانت الرحلة للسياحة يتم اختيار تأشيرة السياحة، بينما تختلف المتطلبات في حالة زيارة الأقارب أو السفر لأغراض أخرى.

2. تجهيز الأوراق

يتم إعداد جواز السفر واستمارة الطلب والصور والتأمين وحجوزات السفر والإقامة وكشوف الحساب والمستندات المهنية وغيرها من الأوراق المطلوبة.

3. حجز موعد

يتم حجز موعد في مركز VFS Global المناسب من خلال القنوات الرسمية.

4. تقديم الطلب والبيانات الحيوية

يحضر المتقدم شخصيًا في الموعد المحدد لتقديم الملف واستكمال إجراءات البصمات والصورة والبيانات الحيوية عند انطباقها. وتوضح VFS أن الموعد يتضمن إجراءات أخذ البصمات والصورة.

5. دفع الرسوم

يتم دفع رسوم التأشيرة ورسوم خدمة مركز تقديم الطلبات وفق طرق الدفع المتاحة.

6. متابعة الطلب

بعد تقديم الطلب، يمكن متابعة حالة التأشيرة إلكترونيًا باستخدام البيانات الموجودة في إيصال التقديم.

7. استلام جواز السفر

بعد صدور القرار، يمكن استلام جواز السفر من مركز تقديم الطلبات وفق الإجراءات المحددة.

متى يمكن التقديم على فيزا اليونان؟

يفضل عدم الانتظار حتى موعد السفر بفترة قصيرة، خاصة خلال مواسم الصيف والعطلات التي تشهد زيادة في طلبات التأشيرات،وبحسب القواعد العامة لتأشيرات شنغن، يمكن تقديم طلب التأشيرة قبل الرحلة بفترة تصل إلى 6 أشهر، مع ضرورة مراعاة الوقت اللازم للحصول على موعد ودراسة الطلب.

كم تستغرق دراسة فيزا اليونان؟

توضح وزارة الخارجية اليونانية أن القرار بشأن طلب التأشيرة يتم كقاعدة عامة خلال 15 يومًا تقويميًا من تاريخ إيداع الطلب المقبول، لكن قد تمتد المدة في بعض الحالات إذا احتاجت السلطات إلى مزيد من الفحص أو طلب مستندات إضافية،لذلك يفضل التقديم مبكرًا وعدم ربط موعد السفر بموعد صدور التأشيرة المتوقع فقط.

هل الحصول على فيزا اليونان مضمون؟

لا يضمن تقديم الأوراق الحصول على التأشيرة، إذ يخضع كل طلب للفحص والتقييم من الجهات القنصلية المختصة،ويجب أن تكون المعلومات المقدمة صحيحة ومتوافقة مع المستندات، وأن يكون الغرض من السفر واضحًا، مع وجود أدلة كافية على القدرة المالية وخطة الرحلة والعودة إلى مصر،كما أن تقديم مستندات مزورة أو معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى رفض الطلب ويترتب عليه عواقب أخرى.

نصائح مهمة قبل التقديم

لزيادة فرص تقديم ملف منظم، يجب مراجعة قائمة المستندات الرسمية الخاصة بنوع التأشيرة قبل حجز الموعد، والتأكد من أن جميع البيانات متطابقة بين جواز السفر واستمارة الطلب والحجوزات،كما يفضل تجهيز كشف حساب واضح ومستندات مهنية تثبت الوضع الحالي للمتقدم، إلى جانب خطة سفر منطقية تتناسب مع مدة الرحلة والإمكانيات المالية.

ومن المهم الاعتماد على المواقع الرسمية فقط لمعرفة رسوم فيزا اليونان ومواعيد التقديم والمستندات المطلوبة، وعدم دفع أموال لوسطاء يدعون ضمان الموافقة على التأشيرة.