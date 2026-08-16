الاتحاد السكندري يضم الزامبي باسكال فيري من بيراميدز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:28 صباحاً - أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام التعاقد مع الجناح الزامبي الدولي باسكال فيري، لاعب بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

باسكال فيري ينضم إلى الاتحاد

وحسم مسؤولو الاتحاد السكندري الاتفاق مع نادي بيراميدز بشأن استعارة باسكال فيري لمدة موسم واحد، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالصفقة.

وجاء التعاقد مع اللاعب ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعدد من العناصر الجديدة، استعدادًا للمنافسات المحلية خلال الموسم المقبل.

حمزة الجمل يوافق على الصفقة

وحظيت الصفقة بموافقة حمزة الجمل، المدير الفني للاتحاد السكندري، الذي يرى في اللاعب إضافة جديدة للخط الهجومي، خاصة مع قدرته على اللعب في مركز الجناح.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من إمكانات باسكال فيري خلال الموسم الجديد، ومنحه دورًا مؤثرًا في تشكيل الفريق.

الاتحاد يواصل تدعيم صفوفه

وتأتي صفقة باسكال فيري ضمن تحركات الاتحاد السكندري لإعادة بناء قائمته وتجهيز الفريق بصورة قوية قبل انطلاق الموسم، في ظل رغبة الجهاز الفني في امتلاك عناصر متنوعة في مختلف المراكز.

ويعول زعيم الثغر على الصفقات الجديدة من أجل الظهور بشكل أفضل خلال منافسات الموسم المقبل وتحقيق أهداف الفريق.