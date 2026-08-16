قطر تنفى بشكل قاطع ادعاءات طهران بشأن «أسر طيارين إيرانيين»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:28 صباحاً - نفت قطر بشكل قاطع الادعاءات التي جرى تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وذلك بعد حديث طهران أن القوات القطرية أسرت 3 طيارين في مارس.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري:"نستغرب هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا، في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.



وأضاف أن الجهات المعنية تواصلت مع الطيارين الإيرانيين، بعد خرقهم للأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، وبعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضينا وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما أوضحته الجهات المعنية في حينه، عبر القنوات الرسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، إن فرق البحث والإنقاذ القطرية، التي تتمتع بكفاءة وخبرات عالمية، قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين.

وأوضح أن دولة قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين، الذي عُثر عليه، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، كما وجهت دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن.