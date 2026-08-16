حقيقة رسالة مصطفى محمد المتداولة لزوجته عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:28 صباحاً - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة منسوبة إلى الحساب الرسمي لمصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، عبر خاصية «ستوري» على موقع إنستجرام، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين متابعي اللاعب.

رسالة منسوبة لمصطفى محمد

وتضمنت الصورة المتداولة رسالة موجهة إلى زوجة مصطفى محمد، حملت عبارات عاطفية، وهو ما دفع متابعي اللاعب إلى التساؤل عن حقيقة المنشور وما إذا كان قد صدر بالفعل من حسابه الرسمي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الصورة على نطاق واسع، خاصة في ظل الاهتمام المستمر بأخبار مصطفى محمد وحياته الشخصية، إلى جانب الأنباء المرتبطة بمستقبله الكروي خلال الفترة الحالية.

هل نشر مصطفى محمد الرسالة؟

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مصطفى محمد يؤكد أو ينفي صحة الصورة المتداولة أو يوضح الظروف التي جاءت فيها الرسالة.

وبالتالي تظل حقيقة المنشور غير مؤكدة، ولا يمكن الجزم بأن الرسالة صدرت بالفعل عن اللاعب ما لم يصدر توضيح من جانبه أو من مصدر رسمي.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وأثارت الصورة المتداولة تفاعلًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسموا بين من اعتبرها رسالة شخصية من اللاعب، ومن طالب بضرورة التأكد من مصدرها قبل تداولها أو ربطها بأي خلافات شخصية.

ويأتي انتشار الصورة بالتزامن مع متابعة أخبار مصطفى محمد، سواء المتعلقة بمستقبله مع نانت الفرنسي أو الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الحالية.