فرج عامر يعلق على الإقبال على الدوري التركي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:28 صباحاً - علق المهندس فرج عامر على الاهتمام المتزايد بمتابعة منافسات الدوري التركي، خاصة بعد انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور، وما صاحب ذلك من زيادة في متابعة مباريات الفريق.

فرج عامر يتحدث عن الدوري التركي

وكتب فرج عامر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على متابعة منافسات الدوري التركي، مشيرًا إلى أن متابعة البطولة بشكل منتظم قد تكون صعبة.

ويأتي هذا التعليق في ظل حالة الاهتمام التي تشهدها المسابقة التركية من جانب الجماهير المصرية، بالتزامن مع وجود محمد صلاح ضمن صفوف طرابزون سبور.

تعادل طرابزون سبور وقاسم باشا

وفي الجولة الافتتاحية من الدوري التركي لموسم 2026-2027، تعادل طرابزون سبور مع قاسم باشا بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت مشاركة محمد صلاح خلال أحداث الشوط الثاني.

وبدأ طرابزون سبور المباراة بشكل قوي، ونجح في التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل نوح سافيولو هدف الفريق.

محمد صلاح يشارك في الشوط الثاني

وشارك محمد صلاح خلال الشوط الثاني، بعدما بدأ اللقاء من على مقاعد البدلاء، ودخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 57، في أول ظهور له مع طرابزون سبور في منافسات الدوري التركي.

ونجح قاسم باشا في تعديل النتيجة من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، ويحصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره بالمسابقة.

اهتمام مصري بالدوري التركي

وتحظى مباريات الدوري التركي باهتمام متزايد من الجماهير المصرية، في ظل متابعة تجربة محمد صلاح الجديدة مع طرابزون سبور، وسط ترقب لما سيقدمه اللاعب خلال منافسات الموسم الحالي.