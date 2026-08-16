إغماء مفاجئ لـ جمال موسيالا يثير القلق في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:28 صباحاً - أثار جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ الألماني، حالة من القلق خلال مواجهة فريقه الودية أمام لايبزيج، بعدما تعرض لدوار مفاجئ داخل أرض الملعب أدى إلى فقدانه توازنه.

موسيالا يتعرض لحالة إغماء

وشهدت المباراة لحظات صعبة عندما بدا موسيالا غير قادر على الحفاظ على توازنه، قبل أن يتعرض لحالة إغماء داخل الملعب، وسط تحرك سريع من اللاعبين والجهاز الطبي.

ولاحظ إسماعيل صيباري الموقف، وسارع إلى مساندة موسيالا قبل أن يسقط بقوة على أرض الملعب، ثم تدخل الطاقم الطبي لفحص اللاعب والاطمئنان على حالته.

تدخل سريع لإنقاذ موسيالا

وساهم رد الفعل السريع من صيباري في تجنب سقوط موسيالا بشكل مفاجئ، قبل وصول أفراد الجهاز الطبي للتعامل مع الموقف داخل أرض الملعب.

وأثارت الواقعة اهتمام المتابعين، خاصة أن موسيالا يعد أحد أبرز العناصر في صفوف بايرن ميونخ والمنتخب الألماني.

بايرن ميونخ يحسم المباراة

ورغم حالة القلق التي صاحبت إصابة موسيالا، نجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على لايبزيج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى حالة موسيالا ومدى جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة، بعد الواقعة التي أثارت قلق جماهير بايرن ميونخ.