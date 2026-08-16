فيزا النرويج للمصريين: الشروط والأوراق والرسوم وطريقة التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 02:20 مساءً - إذا كنت تخطط للسفر من مصر إلى النرويج بغرض السياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء، فأنت بحاجة إلى استخراج تأشيرة شنغن قبل السفر، حيث تتيح تأشيرة الزيارة النرويجية قصيرة الإقامة دخول النرويج، كما تكون صالحة للسفر إلى دول منطقة شنغن وفقًا لشروط التأشيرة ومدة الإقامة الممنوحة،وتقدم طلبات تأشيرة النرويج في مصر من خلال مركز VFS Global، وهو الشريك الرسمي للسفارة الملكية النرويجية في إجراءات استقبال طلبات التأشيرات.

ما هي فيزا النرويج للمصريين؟

فيزا النرويج السياحية هي تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة، وتُستخدم للسفر إلى النرويج لمدة لا تتجاوز 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا،ويجب اختيار النرويج كدولة التقديم إذا كانت هي الوجهة الرئيسية للرحلة، خاصة عند التخطيط لزيارة أكثر من دولة داخل منطقة شنغن.

شروط الحصول على فيزا النرويج للمصريين

يتعين على المتقدم استيفاء مجموعة من الشروط والمستندات لإثبات هدف الزيارة والقدرة على تحمل تكاليف الرحلة والعودة إلى مصر بعد انتهاء الإقامة.

ومن أبرز الشروط:

امتلاك جواز سفر ساري المفعول.

استكمال طلب تأشيرة شنغن.

توضيح الغرض من السفر وخطة الرحلة.

تقديم إثبات مكان الإقامة في النرويج.

إثبات القدرة المالية على تحمل نفقات السفر والإقامة.

تقديم تأمين طبي للسفر.

إثبات وجود أسباب تدعم العودة إلى مصر بعد انتهاء الرحلة.

تقديم البيانات البيومترية عند طلبها.

الالتزام بمدة الإقامة المحددة في التأشيرة.

وتوضح السلطات النرويجية أن طالب تأشيرة الزيارة يجب أن يمتلك أموالًا كافية لتمويل إقامته ورحلة العودة، وتُقدر القدرة المالية المطلوبة عادة بنحو 500 كرونة نرويجية يوميًا للشخص، مع إمكانية إثبات التمويل بطرق أخرى في بعض الحالات.

الأوراق المطلوبة لفيزا النرويج

يختلف الملف المطلوب بحسب الغرض من السفر والظروف الشخصية للمتقدم، لكن طلب تأشيرة شنغن السياحية يتضمن عادة عددًا من المستندات الأساسية.

ومن أهم الأوراق:

جواز سفر ساري المفعول. نموذج طلب تأشيرة النرويج بعد استكماله. صورة شخصية وفق المواصفات المطلوبة. مستندات توضح الغرض من الرحلة. حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة أو ما يوضح خطة السفر. إثبات حجز الفندق أو مكان الإقامة. كشف حساب بنكي يوضح القدرة المالية. مستند يثبت الحالة الوظيفية، مثل خطاب من جهة العمل. مستندات تثبت الروابط والالتزامات في مصر. وثيقة تأمين طبي للسفر.

وتنص قائمة المستندات الخاصة بطلب تأشيرة شنغن للنرويج على ضرورة أن يغطي التأمين الطبي 30 ألف يورو على الأقل، وأن يكون صالحًا طوال فترة الإقامة وفي منطقة شنغن،وقد تطلب السفارة مستندات إضافية بحسب طبيعة كل طلب.

تأمين السفر المطلوب

يعد التأمين الطبي للسفر من المستندات الأساسية للحصول على تأشيرة شنغن، ويجب أن يغطي الحالات الطبية الطارئة وإعادة المتقدم إلى بلده في الحالات التي تستدعي ذلك،ويجب التأكد من أن وثيقة التأمين تغطي كامل فترة الرحلة ومنطقة شنغن، مع حد أدنى للتغطية يبلغ 30 ألف يورو.

رسوم فيزا النرويج للمصريين

تبلغ رسوم تأشيرة شنغن حاليًا 90 يورو للبالغين، بينما تبلغ 45 يورو للأطفال من 6 إلى أقل من 12 عامًا، وفق الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2024،كما تضاف رسوم خدمة مركز VFS Global، وتُدفع الرسوم وفق طرق الدفع المحددة عند تسجيل الطلب وحجز الموعد،ويجب الانتباه إلى أن الرسوم قد تكون قابلة للتغيير، لذلك يُفضل مراجعة قيمة الرسوم المعلنة وقت تقديم الطلب.

خطوات استخراج فيزا النرويج من مصر

1. تحديد نوع التأشيرة

إذا كانت الرحلة للسياحة أو زيارة قصيرة، فعادة يكون المطلوب تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة من النوع C،أما السفر للدراسة أو العمل أو الإقامة لفترة أطول فيتطلب نوعًا مختلفًا من التصاريح.

2. تسجيل طلب التأشيرة

يبدأ المتقدم بتسجيل طلبه إلكترونيًا عبر بوابة التقديم الخاصة بالنرويج، ثم دفع رسوم طلب التأشيرة والحصول على المستندات اللازمة لاستكمال الإجراءات.

3. حجز موعد في VFS Global

بعد تسجيل الطلب ودفع الرسوم، يجب حجز موعد لدى مركز VFS Global لتقديم المستندات والبيانات البيومترية،وتؤكد التعليمات الرسمية ضرورة حجز موعد لتقديم طلب التأشيرة في مركز تقديم الطلبات.

4. تجهيز ملف التأشيرة

يجب ترتيب جميع الأوراق المطلوبة قبل موعد التقديم، مع التأكد من تطابق البيانات الموجودة في جواز السفر وحجوزات الطيران والفندق والمستندات المالية والمهنية.

5. تقديم الطلب والبصمات

يحضر المتقدم شخصيًا إلى مركز تقديم الطلبات في الموعد المحدد لتسليم الملف واستكمال إجراءات البصمات والبيانات البيومترية، إذا كانت مطلوبة.

6. متابعة الطلب

بعد تقديم الطلب، يمكن متابعة حالة التأشيرة إلكترونيًا باستخدام رقم المرجع الموجود على إيصال مركز تقديم الطلبات، إلى جانب اسم العائلة.

أين يوجد مركز تقديم فيزا النرويج في مصر؟

يوجد مركز تقديم طلبات تأشيرة النرويج في القاهرة، 52 شارع لبنان، الدور الخامس، المهندسين، الجيزة، وفق البيانات المنشورة على موقع VFS Global. وتبلغ رسوم الخدمة الإضافية المعلنة حاليًا للمركز 915 جنيهًا مصريًا شامل ضريبة القيمة المضافة.

مدة استخراج فيزا النرويج

توضح السلطات النرويجية أن السفارة يمكن أن تتخذ قرارًا بشأن الطلب خلال 15 يومًا بعد استلام جميع المستندات، بينما قد تمتد معالجة بعض الطلبات إلى 45 يومًا إذا احتاجت إلى فحص إضافي أو أحيلت إلى إدارة الهجرة النرويجية UDI،لذلك من الأفضل التقديم قبل موعد السفر بوقت كافٍ، وعدم الاعتماد على مدة المعالجة الأساسية فقط.

مدة الإقامة في النرويج بتأشيرة شنغن

تسمح تأشيرة الزيارة النرويجية بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا، لكن مدة الإقامة الفعلية تعتمد على ما يتم منحه في التأشيرة،كما أن التأشيرة النرويجية قصيرة الإقامة تكون صالحة لدخول دول شنغن الأخرى، مع الالتزام بقواعد التأشيرة.

نصائح مهمة قبل التقديم

احرص على تقديم ملف متكامل ومتناسق، خاصة فيما يتعلق بمواعيد السفر وحجوزات الإقامة والحالة الوظيفية والمستندات البنكية، كما يجب أن يكون الغرض من الرحلة واضحًا وأن تتناسب مدة السفر مع وضع المتقدم وإمكاناته المالية،ولا يعني دفع رسوم التأشيرة أو حجز موعد لدى VFS Global ضمان الموافقة على الطلب، إذ تخضع كل حالة للتقييم من الجهة المختصة.