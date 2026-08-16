فيزا فنلندا للمصريين: الشروط والأوراق ومدة استخراج التأشيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 02:20 مساءً - إذا كنت تخطط للسفر من مصر إلى فنلندا للسياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء، فأنت بحاجة إلى الحصول على تأشيرة شنغن قبل السفر، إذ إن المواطنين المصريين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول فنلندا ومنطقة شنغن،وتستقبل مراكز VFS Global في مصر طلبات تأشيرة فنلندا، باعتبارها الشريك الرسمي لوزارة الخارجية الفنلندية في إجراءات تقديم طلبات التأشيرات.

ما هي فيزا فنلندا للمصريين؟

تأشيرة فنلندا قصيرة الإقامة هي تأشيرة شنغن تتيح السفر إلى فنلندا ودول منطقة شنغن الأخرى، وفقًا للمدة وعدد مرات الدخول المحددة في التأشيرة،ويجب تقديم الطلب إلى فنلندا إذا كانت هي الوجهة الرئيسية للرحلة، خاصة إذا كان برنامج السفر يشمل أكثر من دولة من دول شنغن.

شروط الحصول على فيزا فنلندا للمصريين

يحتاج المتقدم إلى استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية لإثبات الغرض من الرحلة والقدرة على تحمل تكاليفها والعودة إلى مصر بعد انتهاء الزيارة.

ومن أبرز الشروط:

جواز سفر ساري المفعول.

استكمال نموذج طلب تأشيرة شنغن.

تقديم صورة شخصية بالمواصفات المطلوبة.

إثبات الغرض من السفر.

تقديم خطة واضحة للرحلة.

إثبات مكان الإقامة في فنلندا.

إثبات القدرة المالية على تحمل نفقات السفر.

تقديم تأمين طبي للسفر.

إثبات الروابط والالتزامات الموجودة في مصر.

تقديم البصمات والبيانات البيومترية عند الحاجة.

وتوضح وزارة الخارجية الفنلندية أن الشخص الذي يرغب في زيارة فنلندا يجب أن يثبت امتلاكه أموالًا كافية لتغطية نفقات إقامته، ويُقدر الحد الأدنى عادة بنحو 50 يورو يوميًا.

الأوراق المطلوبة لفيزا فنلندا

تختلف المستندات المطلوبة وفق الغرض من السفر والحالة الشخصية لكل متقدم، لذلك يجب مراجعة قائمة المستندات الخاصة بنوع التأشيرة قبل موعد التقديم.

وبصفة عامة، يتضمن ملف طلب التأشيرة:

جواز سفر ساري المفعول. استمارة طلب تأشيرة شنغن مكتملة البيانات وموقعة. صورة شخصية حديثة وفق المواصفات المطلوبة. مستند يوضح الغرض من السفر. حجز الطيران أو ما يوضح برنامج الرحلة. إثبات حجز الفندق أو مكان الإقامة. كشف حساب أو مستندات مالية تثبت القدرة على تحمل تكاليف الرحلة. خطاب من جهة العمل أو مستند يوضح الحالة المهنية. مستندات تثبت الروابط والالتزامات في مصر. وثيقة تأمين طبي للسفر. المستندات الخاصة بالتأشيرات السابقة والسفر، إذا كانت مطلوبة.

ويجب تقديم المستندات المطلوبة وفق تعليمات السفارة ومركز التأشيرات، إذ يمكن طلب مستندات إضافية حسب كل حالة.

التأمين الطبي لفيزا فنلندا

يعد التأمين الطبي للسفر من المتطلبات الأساسية للحصول على تأشيرة شنغن، ويجب أن يكون صالحًا في منطقة شنغن ويغطي فترة الرحلة،ومن المهم التأكد من أن وثيقة التأمين تستوفي الحد الأدنى المطلوب لتأشيرات شنغن، بما يشمل تغطية النفقات الطبية الطارئة وإعادة المتقدم إلى بلده في الحالات التي تستدعي ذلك.

رسوم فيزا فنلندا للمصريين

تبلغ رسوم تأشيرة شنغن لفنلندا حاليًا 90 يورو، بما يعادل 5300 جنيه مصري وفق السعر المنشور من سفارة فنلندا في مصر. أما الأطفال من سن 6 إلى 11 عامًا فتبلغ الرسوم 45 يورو، بما يعادل 2600 جنيه مصري،وقد تضاف إلى رسوم التأشيرة رسوم خدمة مركز VFS Global، لذلك يجب مراجعة الرسوم المعلنة وقت حجز الموعد وتقديم الطلب.

خطوات التقديم على فيزا فنلندا من مصر

1. تحديد نوع التأشيرة

حدد أولًا سبب السفر، فإذا كانت الرحلة للسياحة أو الزيارة لفترة قصيرة، فالتأشيرة المطلوبة عادة هي تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة.

2. استكمال طلب التأشيرة

يبدأ المتقدم في تجهيز نموذج طلب التأشيرة والمستندات المطلوبة وفق نوع الرحلة.

3. حجز موعد في VFS Global

يجب حجز موعد لدى مركز تقديم طلبات تأشيرة فنلندا في مصر، وتوضح VFS Global أن المتقدم يحضر إلى المركز بعد حجز الموعد لتقديم الطلب وتسجيل البيانات البيومترية.

4. تجهيز ملف المستندات

يجب ترتيب الأوراق والتأكد من تطابق البيانات بين جواز السفر وحجوزات السفر والإقامة والمستندات المالية والمهنية.

5. تقديم الطلب والبصمات

يحضر المتقدم شخصيًا إلى مركز التأشيرات في الموعد المحدد لتقديم المستندات واستكمال إجراءات البصمات والصورة، إذا كانت مطلوبة.

6. متابعة الطلب

بعد تقديم الملف يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا من خلال خدمة التتبع الخاصة بـVFS Global باستخدام رقم المرجع الموجود على إيصال التقديم واسم العائلة.

أين تقدم طلب فيزا فنلندا في مصر؟

تقدم طلبات تأشيرة فنلندا من خلال مراكز VFS Global في مصر، وتشمل مراكز التقديم القاهرة والإسكندرية وفق المعلومات المنشورة على موقع المركز،وتؤكد سفارة فنلندا في القاهرة أن طلبات تأشيرة شنغن يجب تقديمها إلى VFS Global من خلال المتقدم نفسه، مع ضرورة حجز موعد مسبقًا.

مدة معالجة فيزا فنلندا

توضح سفارة فنلندا في القاهرة أن الحد الأدنى لمدة معالجة طلب التأشيرة هو أسبوعان، وقد تستغرق بعض الطلبات وقتًا أطول بحسب ظروف الملف، أو في حال الحاجة إلى مراجعة إضافية أو طلب مستندات أخرى،لذلك يُنصح بالتقديم قبل موعد السفر بوقت كافٍ، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، خاصة أن الحصول على موعد لدى مركز تقديم الطلبات يحتاج إلى وقت أيضًا.

مدة الإقامة في فنلندا بتأشيرة شنغن

تسمح تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة من 180 يومًا، لكن مدة الإقامة الفعلية تختلف من تأشيرة إلى أخرى، وتكون محددة بوضوح على ملصق التأشيرة،ويجب الالتزام بتاريخ انتهاء التأشيرة وعدد أيام الإقامة المسموح بها، وعدم تجاوز المدة المحددة.

نصائح مهمة قبل تقديم طلب فيزا فنلندا

احرص على أن يكون ملفك متكاملًا ومتناسقًا، وأن تتطابق مواعيد السفر مع حجوزات الطيران والإقامة والمستندات المقدمة. كما يجب أن تكون المستندات المالية والمهنية واضحة وقابلة للتحقق،ولا يعني دفع رسوم التأشيرة أو حجز موعد لدى مركز تقديم الطلبات ضمان الحصول على التأشيرة، إذ يخضع كل طلب للتقييم من الجهة المختصة وفق القواعد المعمول بها.