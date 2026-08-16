فيزا رومانيا للمصريين: الشروط والأوراق والرسوم وطريقة التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 02:20 مساءً - إذا كنت تخطط للسفر من مصر إلى رومانيا بغرض السياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء، فأنت بحاجة إلى الحصول على تأشيرة شنغن المناسبة قبل السفر، حيث أصبحت رومانيا تصدر تأشيرات شنغن الموحدة منذ 31 مارس 2024، وتسمح تأشيرة الإقامة القصيرة بالسفر داخل منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.

ما هي فيزا رومانيا للمصريين؟

أصبحت تأشيرة رومانيا قصيرة الإقامة ضمن نظام تأشيرات شنغن، ولذلك يمكن استخدام التأشيرة الموحدة للسفر إلى رومانيا وغيرها من دول منطقة شنغن وفقًا لشروط التأشيرة وعدد مرات الدخول وفترة صلاحيتها،وتناسب تأشيرة شنغن القصيرة أغراضًا مثل السياحة، وزيارة الأقارب والأصدقاء، وبعض الزيارات التجارية أو المهنية قصيرة المدة.

شروط فيزا رومانيا للمصريين

يتعين على المتقدم تجهيز ملف يوضح الغرض من السفر والقدرة على تحمل تكاليف الرحلة، ومن أبرز المتطلبات:

جواز سفر ساري ومستوفٍ لشروط تأشيرة شنغن.

استمارة طلب التأشيرة مكتملة البيانات وموقعة.

صورة شخصية حديثة وفق المواصفات المطلوبة.

إثبات الغرض من الرحلة.

حجز مكان الإقامة في رومانيا.

حجز رحلة ذهاب وعودة.

وثيقة تأمين طبي للسفر.

إثبات القدرة المالية على تحمل نفقات الإقامة والعودة.

مستندات توضح الحالة المهنية والاجتماعية للمتقدم.

تقديم المستندات الداعمة المطلوبة بحسب الغرض من الزيارة.

وتوضح السفارة الرومانية في القاهرة أن تفاصيل المستندات وإجراءات التأشيرة السياحية متاحة ضمن التعليمات الرسمية الخاصة بطلبات التأشيرات.

الأوراق المطلوبة لفيزا رومانيا السياحية

يبدأ تجهيز الملف بجواز السفر، على أن يكون مستوفيًا لشروط الصلاحية المطلوبة، إلى جانب صور المستندات الشخصية واستمارة الطلب والصورة الشخصية،كما يجب تقديم ما يثبت خطة الرحلة والإقامة، مثل حجز الفندق أو مستند الإقامة المناسب، بالإضافة إلى حجز تذكرة السفر ذهابًا وعودة،ويحتاج المتقدم كذلك إلى إثبات وضعه المالي من خلال المستندات البنكية المطلوبة، إلى جانب ما يثبت عمله أو نشاطه المهني في مصر. ويمكن أن تختلف المستندات الإضافية بحسب ما إذا كان المتقدم موظفًا أو صاحب عمل أو طالبًا أو في وضع مهني آخر.

التأمين الطبي للسفر

يعد التأمين الطبي من المستندات المهمة عند التقدم للحصول على تأشيرة شنغن، ويجب أن يكون متوافقًا مع متطلبات منطقة شنغن وأن يغطي فترة الرحلة،ومن الضروري مراجعة شروط وثيقة التأمين قبل تقديم الطلب للتأكد من أنها مقبولة وتغطي المدة والنطاق الجغرافي المطلوبين.

طريقة التقديم على فيزا رومانيا من مصر

تتيح وزارة الخارجية الرومانية نظام eVisa لتقديم بيانات ومستندات طلب التأشيرة إلكترونيًا قبل استكمال الإجراءات المطلوبة، وتوضح الوزارة أن بوابة التأشيرات الإلكترونية تتيح لمقدم الطلب تحميل المعلومات والمستندات اللازمة لإثبات استيفاء الشروط القانونية،بعد استكمال الإجراءات الإلكترونية، يتم اتباع تعليمات السفارة بشأن موعد تقديم المستندات والحضور الشخصي، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالبيانات الحيوية والبصمات عندما تكون مطلوبة،وتوجد تعليمات خاصة بمواعيد طلبات تأشيرات شنغن لدى السفارة الرومانية في القاهرة، لذلك يجب مراجعة آخر التعليمات الرسمية قبل تحديد موعد التقديم.

رسوم فيزا رومانيا للمصريين

تختلف الرسوم بحسب نوع التأشيرة والفئة العمرية، كما قد تتغير القيم بمرور الوقت وفقًا للوائح المعمول بها،لذلك يفضل التأكد من قيمة رسوم تأشيرة شنغن الحالية من السفارة الرومانية أو وزارة الخارجية الرومانية قبل التوجه للتقديم، خاصة أن السفارة في القاهرة توضح أن رسوم معالجة طلبات شنغن يتم تحصيلها بالدولار الأمريكي نقدًا وفق التعليمات المنشورة،كما أن رسوم التأشيرة لا تعني ضمان الموافقة على الطلب، إذ يتم تقييم كل ملف بشكل مستقل.

مدة استخراج فيزا رومانيا

تختلف مدة دراسة الطلب بحسب نوع التأشيرة واكتمال المستندات والحاجة إلى إجراء فحوص إضافية، ولذلك ينصح بالتقديم مبكرًا وعدم الانتظار حتى اقتراب موعد السفر،كما يجب مراعاة الوقت اللازم للحصول على موعد وتقديم المستندات، إلى جانب فترة دراسة الملف وإعادة جواز السفر بعد انتهاء الإجراءات.

هل فيزا رومانيا تسمح بالسفر إلى باقي دول شنغن؟

نعم، تأشيرة شنغن الرومانية الموحدة تتيح لحاملها السفر داخل منطقة شنغن خلال مدة وشروط التأشيرة، مع ضرورة الالتزام بعدد مرات الدخول وفترة الصلاحية والمدة المسموح بها للإقامة،وتؤكد السفارة الرومانية أن التأشيرات الموحدة التي تصدرها رومانيا منذ 31 مارس 2024 تسمح بالسفر داخل منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.

نصائح قبل التقديم على فيزا رومانيا

قبل تقديم الطلب، احرص على أن تكون جميع البيانات متطابقة بين جواز السفر واستمارة التأشيرة وحجوزات الطيران والإقامة، وأن تكون المستندات المالية والمهنية حديثة وواضحة،كما يجب توضيح سبب السفر وخطة الرحلة بشكل منطقي، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت ارتباطك بمصر وقدرتك على تحمل تكاليف الرحلة والعودة في الموعد المحدد،وفي جميع الأحوال، يفضل الاعتماد على المصادر الرسمية للسفارة الرومانية ووزارة الخارجية الرومانية عند معرفة الرسوم والمواعيد والمستندات، لأن إجراءات التأشيرات قد تتغير.