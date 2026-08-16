فيزا التشيك للمصريين: شروط شنغن والأوراق المطلوبة للتقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 02:20 مساءً - إذا كنت تخطط للسفر إلى التشيك من مصر للسياحة أو زيارة الأصدقاء والعائلة، فأنت بحاجة إلى الحصول على تأشيرة شنغن قبل السفر، وتسمح تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملها بالإقامة في منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا، وفقًا لشروط التأشيرة.

شروط فيزا التشيك للمصريين

يحتاج المواطن المصري إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن، وتشمل أهم شروط التقديم ما يلي:

تقديم نموذج طلب التأشيرة مكتملًا وموقعًا.

جواز سفر ساري ومستوفٍ لشروط السفر.

صورة شخصية حديثة وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي.

تقديم المستندات التي توضح الغرض من الرحلة.

إثبات القدرة المالية على تحمل تكاليف الإقامة والسفر.

تقديم ما يثبت مكان الإقامة في التشيك.

تقديم حجز رحلة ذهاب وعودة.

الحصول على تأمين طبي للسفر.

تقديم المستندات الداعمة للحالة المهنية والاجتماعية للمتقدم.

وتوضح السفارة التشيكية في القاهرة أن جواز السفر يجب أن يكون صادرًا خلال آخر 10 سنوات، وأن يحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل، وأن يظل صالحًا لمدة 3 أشهر على الأقل بعد انتهاء الإقامة المخطط لها.

الأوراق المطلوبة لفيزا التشيك السياحية

يتضمن ملف فيزا التشيك للمصريين عددًا من المستندات الأساسية، أبرزها:

جواز السفر

يجب تقديم جواز السفر الأصلي مع صورة من صفحة البيانات، بالإضافة إلى صور التأشيرات السابقة إذا كانت موجودة. ويشترط أن تتوافر به الصفحات الفارغة وصلاحية السفر المطلوبة.

صورة شخصية

يجب تقديم صورة حديثة لا يتجاوز تاريخها 6 أشهر، بمقاس 35 × 45 ملليمتر، وخلفية فاتحة، وأن تكون مطابقة لمعايير الصور المعتمدة.

إثبات الغرض من السفر

بالنسبة للرحلات السياحية، يجب تقديم مستندات توضح خطة الرحلة والإقامة، إلى جانب الحجوزات والمستندات التي تدعم الغرض من الزيارة.

إثبات الحالة المهنية

قد يحتاج الموظف إلى تقديم شهادة من جهة العمل توضح الوظيفة والراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل، بينما يقدم أصحاب الأعمال المستندات الخاصة بالنشاط التجاري، ويقدم الطلاب ما يثبت قيدهم الدراسي،كما يجب تقديم مستندات مالية تثبت قدرة المتقدم على تحمل نفقات الرحلة والإقامة.

التأمين الطبي لفيزا التشيك

يعد التأمين الطبي للسفر من المستندات الأساسية في طلب تأشيرة شنغن، ويجب أن يغطي فترة الرحلة وفق المتطلبات الخاصة بمنطقة شنغن،ومن الأفضل التأكد من أن وثيقة التأمين مستوفية لجميع الشروط قبل تقديم ملف التأشيرة، لأن عدم استيفاء أحد المستندات المطلوبة قد يؤدي إلى طلب مستندات إضافية أو التأثير على دراسة الطلب.

البصمات عند التقديم

يتم أخذ بصمات الأصابع عند تقديم طلب التأشيرة، مع وجود بعض الاستثناءات، ومن بينها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا،وفي حالة تسجيل البصمات خلال آخر 59 شهرًا، قد لا يكون من الضروري تقديمها مرة أخرى، بشرط إمكانية إثبات تسجيلها سابقًا.

رسوم فيزا التشيك للمصريين

وفق جدول الرسوم القنصلية المحدث للسفارة التشيكية في القاهرة والساري اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تبلغ رسوم تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة 90 يورو، بينما تبلغ الرسوم للأطفال من 6 إلى أقل من 12 عامًا 45 يورو،وتوضح السفارة أن رسوم تأشيرة شنغن يمكن دفعها نقدًا أو بالبطاقة باليورو، وفق الإجراءات المحددة لديها.

طريقة حجز موعد فيزا التشيك من مصر

يجب حجز موعد مسبق قبل تقديم طلب التأشيرة، ولا يتم استقبال المتقدمين دون موعد،وبالنسبة للتأشيرات السياحية، أعلنت السفارة التشيكية في القاهرة أن التسجيل لحجز موعد تقديم طلبات السياحة يتم كل يوم أربعاء من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك،ويجب أن يتضمن البريد الإلكتروني رقم جواز السفر في خانة الموضوع، بينما يتضمن نص الرسالة الاسم بالكامل كما هو مدون في جواز السفر ونوع التأشيرة والغرض من الإقامة، مع إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF وفق تعليمات السفارة.

متى يمكن التقديم على فيزا التشيك؟

يمكن تقديم طلب تأشيرة شنغن قبل موعد السفر بحد أقصى 180 يومًا، على ألا يتم تقديم الطلب قبل أقل من 15 يومًا من الرحلة وفق القواعد المنشورة من السفارة،وتشير السفارة حاليًا إلى أن فترة الانتظار للحصول على موعد للتأشيرة السياحية قد تصل إلى 5–7 أسابيع، لذلك من الأفضل التخطيط للتقديم مبكرًا وعدم الانتظار حتى موعد السفر.

أين يقدم المصريون طلب فيزا التشيك؟

تتولى سفارة التشيك في القاهرة معالجة طلبات تأشيرات شنغن المقدمة من المواطنين المصريين والمقيمين ضمن نطاق اختصاصها، ويتم تقديم الطلب شخصيًا وفق الموعد المحدد،وتؤكد السفارة أن تقديم جميع المستندات المطلوبة لا يعني ضمان الحصول على التأشيرة، إذ يحق للقسم القنصلي طلب مستندات إضافية إذا رأى ضرورة لذلك أثناء دراسة الملف.

مدة دراسة فيزا التشيك

ينبغي على المتقدم التخطيط مبكرًا بسبب الفترة التي قد يستغرقها الحصول على موعد، إلى جانب الوقت اللازم لدراسة طلب التأشيرة، لذلك ينصح بتقديم الطلب بمجرد فتح الفترة المسموح خلالها بالتقديم، مع التأكد من اكتمال المستندات وعدم وجود بيانات متعارضة في الملف،كما يجب الانتباه إلى أن الحصول على التأشيرة لا يعني ضمان الدخول إلى التشيك أو منطقة شنغن بشكل تلقائي، إذ يمكن لسلطات الحدود طلب مستندات تتعلق بالإقامة والموارد المالية وتذكرة العودة وغيرها من متطلبات الدخول.

نصائح قبل تقديم طلب فيزا التشيك

لزيادة فرص تقديم ملف منظم، احرص على مراجعة جميع المستندات قبل موعدك، والتأكد من تطابق بيانات جواز السفر مع الحجوزات والاستمارة، وتوضيح سبب الرحلة وخطة الإقامة والعودة إلى مصر،كما يجب عدم الاعتماد على وسطاء أو معلومات غير رسمية، وإنما مراجعة تعليمات السفارة التشيكية في القاهرة قبل التقديم، خاصة أن إجراءات المواعيد والرسوم قد تتغير.