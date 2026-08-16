فيزا بولندا للمصريين: الشروط والأوراق والرسوم وخطوات التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 02:20 مساءً - إذا كنت تخطط للسفر إلى بولندا من مصر بغرض السياحة أو زيارة الأصدقاء والعائلة، فأنت بحاجة إلى الحصول على تأشيرة شنغن قبل السفر، وتختلف المستندات المطلوبة بحسب الغرض من الرحلة، وفيما يلي دليل شامل يوضح شروط فيزا بولندا للمصريين، والأوراق المطلوبة، والرسوم، وطريقة حجز الموعد وتقديم الطلب ومدة دراسة التأشيرة.

ما نوع فيزا بولندا المناسبة للمصريين؟

تحدد مدة الرحلة نوع التأشيرة المطلوبة، فإذا كانت الزيارة لا تتجاوز 90 يومًا، يتم التقديم على تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة من النوع C، بينما الرحلات التي تتجاوز 90 يومًا تحتاج إلى تأشيرة وطنية من النوع D، وتوضح السفارة البولندية في القاهرة أن طلبات تأشيرة شنغن يتم تقديمها شخصيًا،وتسمح تأشيرة شنغن لحاملها بالسفر داخل منطقة شنغن وفق شروط التأشيرة ومدتها، لكن الحصول عليها لا يعني ضمان الدخول النهائي، إذ تظل سلطات الحدود صاحبة القرار عند الوصول.

شروط فيزا بولندا للمصريين

تشمل أبرز الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم على التأشيرة السياحية:

امتلاك جواز سفر ساري، صادر خلال آخر 10 سنوات.

وجود صفحتين فارغتين على الأقل في جواز السفر.

أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن 3 أشهر بعد مغادرة منطقة شنغن.

تقديم استمارة طلب التأشيرة مكتملة وموقعة.

تقديم صورة شخصية حديثة بمقاس 3.5 × 4.5 سم وخلفية بيضاء.

تقديم ما يثبت الغرض من الرحلة.

تقديم حجز ذهاب وعودة.

تقديم إثبات محل الإقامة طوال مدة الرحلة.

تقديم تأمين طبي للسفر يغطي فترة الإقامة.

إثبات القدرة المالية على تحمل تكاليف الرحلة.

تقديم المستندات الرسمية المطلوبة بحسب الحالة الوظيفية للمتقدم.

وتؤكد السفارة أن المستندات الرسمية والشهادات يجب تقديم أصلها للاطلاع عليها مع صور منها، كما يجب ترجمة المستندات المحررة باللغة العربية إلى الإنجليزية أو البولندية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيزا بولندا

يحتاج المتقدم للحصول على التأشيرة السياحية إلى تجهيز ملف يتضمن عددًا من المستندات الأساسية، من بينها استمارة طلب التأشيرة، جواز السفر، صورة شخصية، صورة صفحة البيانات في جواز السفر، وحجوزات الطيران والإقامة،كما تطلب السفارة إثبات الغرض من الزيارة، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي أصلي عن آخر 6 أشهر.

على أن يكون مترجمًا ومقدمًا وفق المتطلبات المحددة، وفي حالة الموظفين، يجب تقديم شهادة من جهة العمل توضح تاريخ الالتحاق بالعمل والوظيفة والراتب، بينما يقدم أصحاب الشركات السجل التجاري والبطاقة الضريبية. أما الطلاب، فيقدمون ما يثبت القيد في المدرسة أو الجامعة،وبالنسبة لبعض المتقدمين لأول مرة أو في حالة فقدان جواز السفر، قد يُطلب شهادة تحركات من مجمع التحرير تغطي آخر 7 سنوات وفق القائمة المنشورة من السفارة البولندية بالقاهرة.

التأمين الطبي وحجز الطيران

من المستندات المهمة في ملف تأشيرة شنغن تقديم تأمين طبي للسفر يغطي كامل فترة الإقامة في دول شنغن، على ألا تقل التغطية عن 30 ألف يورو، مع تقديم ما يثبت بيانات التأمين وصلاحيته الإقليمية والفترة التي يغطيها،أما بالنسبة للطيران، فتطلب السفارة حجز رحلة ذهاب وعودة، وتشير إلى ضرورة عدم شراء تذكرة الطيران النهائية قبل صدور التأشيرة، لتجنب خسارة قيمتها في حالة رفض الطلب.

طريقة التقديم على فيزا بولندا من مصر

تتم إجراءات التقديم من خلال نظام e-Konsulat التابع للحكومة البولندية، ولا تقبل السفارة طلبات التأشيرة المرسلة بالبريد أو البريد الإلكتروني،وتبدأ الخطوات بتسجيل الطلب إلكترونيًا واختيار نوع التأشيرة المناسب، ثم اختيار موعد التقديم وملء استمارة الطلب وإرسالها، وبعد ذلك طباعة الاستمارة وصفحة تأكيد الموعد،ويجب حضور المتقدم شخصيًا إلى السفارة في الموعد المحدد لتقديم الطلب والمستندات المطلوبة،وتوضح السفارة أن المواعيد الجديدة يتم فتحها عبر النظام الإلكتروني يوم الإثنين في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وفي حالة توافق اليوم مع عطلة رسمية يتم فتح المواعيد في يوم العمل التالي.

نظام e-Konsulat لحجز موعد فيزا بولندا

موعد التقديم على فيزا بولندا

يمكن تقديم طلب تأشيرة شنغن قبل موعد الرحلة بما يصل إلى 6 أشهر، على ألا يتم تقديم الطلب قبل أقل من 15 يومًا من موعد السفر وفق قواعد قبول الطلبات المنشورة من السفارة،وتنبه السفارة إلى ضرورة اختيار نوع التأشيرة والغرض من السفر بدقة عند التسجيل، لأن تسجيل الطلب لغرض مختلف عن الغرض الحقيقي أو اختيار نموذج غير صحيح قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب.

رسوم فيزا بولندا للمصريين

تُدفع رسوم التأشيرة القنصلية نقدًا بالدولار الأمريكي أثناء موعد التقديم، وتوضح السفارة أن قيمة الرسوم الحالية يجب مراجعتها من خلال جدول الرسوم القنصلية الرسمي قبل التوجه للتقديم، لأن قيمتها قد تتغير،كما أن رسوم طلب التأشيرة غير قابلة للاسترداد، سواء تمت الموافقة على الطلب أو رفضه،وتوجد حالات محددة للإعفاء من الرسوم، من بينها الأطفال دون 6 سنوات وبعض أفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فئات أخرى تنطبق عليها شروط الإعفاء، بينما توجد رسوم مخفضة للأطفال من 6 إلى 12 عامًا وفق الضوابط المحددة.

مدة استخراج فيزا بولندا

توضح السفارة البولندية أن طلبات تأشيرة شنغن المستوفية لشروط القبول يتم البت فيها عادة خلال 15 يومًا تقويميًا من تاريخ تقديم الطلب، وقد تمتد مدة دراسة الطلب إلى 45 يومًا تقويميًا في بعض الحالات التي تحتاج إلى فحص إضافي،لذلك من الأفضل عدم تأجيل إجراءات التقديم إلى الأيام الأخيرة قبل السفر، خاصة أن الحصول على موعد مناسب قد يحتاج إلى التخطيط المسبق.

هل يمكن الاستعانة بمكاتب استخراج التأشيرات؟

تؤكد السفارة البولندية في القاهرة أنها لا تتعاون مع وكالات تجارية للتأشيرات، وأن الاستعانة بوسطاء لا تمنح المتقدم أي معاملة تفضيلية، كما أن قرار منح التأشيرة يظل من اختصاص القنصل فقط، يعتمد قبول فيزا بولندا للمصريين على استيفاء الشروط وتقديم ملف متكامل يوضح هدف الرحلة والقدرة المالية وخطة الإقامة والعودة إلى مصر، مع ضرورة الالتزام بالمستندات والتعليمات الرسمية المعلنة من السفارة.