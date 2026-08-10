عند السفر: ما دوت الخليج أفضل الأكلات والأطباق المناسبة لراحة جهازنا الهضمي؟

لا يختلف إثنان، على أن السفر من أكثر مُتع الحياة على الإطلاق. فالسفر يفتح الأفاق، يُعرَفنا على حضاراتٍ وثقافاتٍ مختلفة، يتيح لنا الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، المتاحف والأماكن الأثرية المتنوعة، فضلًا عن التمتع بأشهى الأطباق العالمية.

لكن السفر قد يكون له ناحيةٌ سلبية كبيرة على الصحة، كونه يختبرُ جهازنا الهضمي وبقوة.

فبين اختلاف النكهات، تغيّر الإيقاع اليومي، والضغط الجوي، تصبح الأمعاء أكثر حساسية؛ لذا وقبل التخطيط للسفر، سواء لقضاء الإجازة الصيفية أو لأي سببٍ آخر، ينبغي التخطيط للعناية المسبقة بهذا الجهاز الحيوي. ويُعدَ اختيار الطعام بذكاء وشرب الماء بانتظام مفاتيح رحلةٍ خفيفة بلا انتفاخ أو اضطراب.

العناية بالجهاز الهضمي ليست مجرد خطوةً صحية إضافية، بل دوت الخليج أساس توازن الجسم كله. فالجهاز الهضمي هو المركز الذي تبدأ منه الطاقة، المناعة، المزاج، وحتى جودة النوم؛ وعندما يعمل بكفاءة، ينعكس ذلك على كل خليةٍ في الجسم. لهذا من الضروري عزيزتي، قبل السفر وخلاله، أن تكوني على دراية تامة بكافة النصائح والإجراءات الوقائية التي تحمي جهازكِ الهضمي، ولمن تحبين أيضًا، من التداعيات السلبية للسفر؛ كي تبقى هذه التجربة مميزة على كافة الصُعد. وأول هذه الخطوات تتمثل في التغذية السليمة والابتعاد عن كافة مُسبَبات المرض للجهاز الهضمي؛ وهو ما سوف نتعرف عليه في مقالة اليوم.

إنما أولًا، اسمحي لي باستعراض أهمية الجهاز الهضمي في حياتنا، الدور الحيوي الذي يقوم به، فضلًا عن مشكلات الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا أثناء السفر.

صحة الجهاز الهضمي للمسافرين

صحة الجهاز الهضمي: محوري وفعال

نسمعُ كثيرًا أن المعدة دوت الخليج بيت الداء والدواء، لكن لا نتبين معنى هذه المقولة، إلا عندما نخوض أكثر في محورية الجهاز الهضمي ودوره الأساسي في تعزيز صحتنا.

والإجابة على السؤال التالي: لماذا تُعدّ صحة الجهاز الهضمي محورية؟ يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. تحسين الهضم وامتصاص المغذيات: فالجهاز الهضمي هو المسؤول عن تحويل الطعام إلى عناصر غذائية يستفيد منها الجسم. وأي خللٍ فيه يعني امتصاص أقل للفيتامينات والمعادن؛ شعور بالتعب والكسل، وضعف في الشعر، البشرة والأظافر.

2. دعم المناعة: هل تعلمين عزيزتي أن حوالي 70% من جهاز المناعة موجودٌ في الأمعاء؟ لذا وعندما تكون البكتيريا النافعة متوازنةً في هذا الجهاز، يصبح الجسم أكثر قدرةً على مقاومة الالتهابات والأمراض.

3. تنظيم المزاج والصحة النفسية: تُسمى الأمعاء "الدماغ الثاني" لأنها تُنتج 90% من السيروتونين (هرمون السعادة)، بالإضافة إلى مواد تؤثر على القلق، التوتر، والصفاء الذهني. لذلك، فأي اضطراب هضمي قد يظهر على شكل توتر أو تقلبَات مزاجية.

4. الحفاظ على وزن صحي: فالهضم السليم يساعد على تنظيم الشهية، تحسين معدل الحرق، وتقليل الانتفاخ واحتباس السوائل.

5. الوقاية من الأمراض المزمنة: نعم عزيزتي، ما قرأتهِ صحيح؛ فالعناية بجهازكِ الهضمي تُقلَل خطر إصابتكِ بأمراض السكري، السُمنة، وأمراض القلب، ناهيكِ عن الالتهابات المُزمنة وتداعياتها السلبية على الصحة ككل.

صحة الجهاز الهضمي أثناء السفر: مشكلات متفاوتة

أكثر مشاكل الجهاز الهضمي أثناء السفر ترتبط بتغيّر الروتين، اختلاف نوعية الطعام، اضطراب النوم، والضغط الجسدي والنفسي. والنتيجة: جهاز هضمي يخرج من "منطقته الآمنة"، خصوصاً عند السفر لمسافاتٍ طويلة أو إلى وجهات جديدة.

إليكِ خلاصة شاملة ومُنظّمة لأبرز المشكلات التي تواجه المسافرين، مع أسبابها وكيفية الوقاية منها.

تناولي وجبة خفيفة قبل السفر لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي

• المشكلات الأكثر شيوعاً أثناء السفر

1. الإمساك: أكثر مشكلة يعاني منها المسافرون، خاصةً في الرحلات الطويلة. وتتعدد أسبابها، ومنها الجلوس لفترات طويلة في الطائرة، قلة شرب الماء، تغيّر الروتين اليومي، تناول أطعمة قليلة الألياف، والخوف أو التوتر أثناء السفر. والنتيجة: انتفاخ، ثقل، وشعور بعدم الارتياح طوال الرحلة.

2. الإسهال (Traveler’s Diarrhea): شائع عند زيارة دول ذات اختلافٍ كبير في نوعية الطعام أو مستوى النظافة. من أكثر أسباب الإسهال أثناء السفر تلوث الماء أو الطعام، تناول أطعمة الشارع، تغيّر البكتيريا المعوية، والإفراط في تناول الأطعمة الدسمة أو الحارة.

3. الانتفاخ والغازات: وتظهر خلال الرحلات الجوية بسبب تغيّر الضغط الجوي. إذ يمكن لتمدَد الغازات داخل الأمعاء أثناء الطيران، تناول وجبات ثقيلة قبل السفر، تناول المشروبات الغازية وقلة الحركة أن تزيد من مشكلة الانتفاخ والغازات.

4. اضطراب المعدة والغثيان: خاصة عند السفر بالسيارة أو البحر أو الطائرة. وتتمثل الأسباب في دوار الحركة، تناول وجبات غير مناسبة قبل الرحلة، القلق والتوتر، واختلاف توقيت الوجبات.

5. ارتجاع المريء: يزداد أثناء السفر بسبب تغيّر النوم والطعام. من أسبابه تناول وجبات كبيرة قبل النوم، الإفراط في شرب القهوة، الأطعمة الحارة والدهنية، والنوم غير المنتظم.

6. التسمم الغذائي: ويُعدَ من أخطر مشاكل السفر. يمكن أن يحدث التسمم الغذائي بسبب تناول لحوم أو أسماك غير طازجة، تخزين الطعام بطريقة غير سليمة، أو شرب مياه غير نظيفة.

7. اضطراب البكتيريا المعوية: يحدث عند تغيير النظام الغذائي فجأة. من أسبابه، اختلاف نوعية الطعام بين البلدين؛ الإفراط في تناول السكريات أو الأطعمة المُصنعة؛ وقلة تناول الخضار والفواكه.

صحة الجهاز الهضمي للمسافرين: كيف تتجنَبين المشاكل الصحية؟

تلعب الوقاية الدور الأبرز في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ضد المشكلات الصحية التي يمكن أن تلمَ به أثناء السفر؛ وعلى رأسها الوقاية الغذائية المتمثلة في الخطوات التالية:

اشربي الماء بكميات كافية لتعزيز صحة الجهاز الهضمي أثناء السفر

1. قبل السفر

• تناولي وجبة خفيفة قبل الرحلة، لتجنب التلبك المعوي والانتفاخ أثناء السفر

• خذي معكِ مكمل بروبيوتيك، لزيادة حركة الأمعاء وراحتها

• اشربي ماء كاف

• تجنّبي الأطعمة الدسمة والحارة التي تُسبَب الحرقة والانتفاخ أثناء السفر.

2. أثناء الرحلة

• تحركي كل ساعة داخل الطائرة أو القطار، أو أوقفي السيارة وسيري لبعض الوقت

• اشربي ماء أكثر من المعتاد

• تجنّبي المشروبات الغازية

• اختاري وجبات بسيطة وسهلة الهضم

3. عند الوصول للوجهة

• اختاري مطاعم موثوقة

• تجنّبي السلطات النيئة في الدول ذات مستوى نظافة منخفض

• تناولي فواكه طازجة يومياً

• حافظي على روتين نوم منتظم قدر الإمكان.

نصائح للوقاية والعلاج تحميكِ من مشكلات الجهاز الهضمي

• شرب المياه المعبأة فقط

• الابتعاد عن مكعبات الثلج غير المضمونة

• تجنَب تناول الطعام من الباعة الجائلين والأطعمة غير النظيفة

• الإكثار من تناول الألياف وشرب الماء بانتظام لتفادي الإمساك

• الحركة المستمرة وتحريك أو مدَ الساقين أثناء الرحلات الطويلة

• تقليل الوجبات الدسمة والثقيلة قبل وأثناء السفر المباشر.

وعند السفر، احرصي على تناول الأطعمة المسلوقة أو المشوية مثل الأرز الأبيض، الدجاج الخالي من الدهون، الشوربات الصافية، الموز، والشوفان. تُساعد هذه الأطباق الخفيفة على حماية المعدة، سهولة الهضم، وتقليل خطر الإصابة بالاضطرابات المعوية الناتجة عن تغيير الوجهات والمياه.

اختيار المطاعم الموثوقة أثناء السفر يحميكِ من مشاكل الجهاز الهضمي

إذا ما أردتِ معرفة الأطعمة الآمنة والمريحة للهضم، إليكِ هذا الجدول البسيط:

• أرز أبيض مسلوق

• دجاج أو سمك مشوي بدون بهارات قوية

• موز ناضج

• شوفان بالماء أو الحليب النباتي

• شوربة خضار صافية أو مرق دجاج

• خبز أبيض توست.

وإذا كنتِ تخشين مشاكل المعدة أثناء السفر، بإمكانكِ الالتزام بالإرشادات الآتية التي ينصح بها الخبراء:

• شرب المياه المعبأة فقط وتجنَب ثلج المشروبات

• الابتعاد عن الأطعمة الحارة، المقلية والدهنية

• تجنَب السلطات والخضروات النيئة غير المطهية

• تناول وجبات صغيرة على فترات متقاربة.

في الخلاصة؛ لا تدعي أي مُنغصات تُفسد عليكِ متعة السفر. حافظي على صحة جهازكِ الهضمي وتجنَبي المشكلات التي قد تواجهكِ أثناء السفر كالانتفاخ، الإمساك والإسهال. وذلك باتباع خطوات غذائية وحياتية صحية، يمكن أن تضمن لكِ الراحة والاستجمام.