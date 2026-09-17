ضوافر بنقشة الغزال: موضة الخريف السنة دي

السنة دي في موسم الخريف من احدث صيحات موضة الضوافر هي نقشة الغزال، والنهاردة هنشارك معاكم مجموعة تصاميم تستوحي منها اللوك بتاعك في الموسم ده. التصميم ده بيتميز بدرجات لون بني دافية مع بقع بيضا بشكل مش منتظم عشان تديكي نفس شكل شعر الغزال.

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