وزير الشباب من حلايب: الوزارة تضع مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية ضمن منظومة المتابعة المستمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:25 مساءً - تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر؛ مركز حلايب للتنمية الشبابية بالمحافظة، وذلك ضمن جولتهما الميدانية التي تشمل مناطق الشلاتين وأبو رماد وحلايب.

شهدت الزيارة متابعة عدد من الأنشطة الرياضية والشبابية داخل المركز، والتعرف على طبيعة البرامج المقدمة لأبناء حلايب، في ضوء أهمية مراكز الشباب في إتاحة الأنشطة أمام النشء والشباب بالمناطق الحدودية، وفتح المجال أمام اكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية ضمن منظومة المتابعة المستمرة، لما تمثله من أهمية في توفير الأنشطة والبرامج للنشء والشباب، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكاناتها لخدمة أبناء المنطقة.

وأضاف جوهر نبيل أن الوزارة تعمل على إتاحة أكبر قدر من الأنشطة أمام الشباب والنشء، مؤكدًا أن بناء الإنسان يبدأ من توفير بيئة تساعده على اكتشاف قدراته وممارسة هواياته والمشاركة بصورة إيجابية في مجتمعه.

من جانبه، شدد الدكتور وليد البرقي على أن مراكز الشباب بحلايب جزء من هوية أبناء المناطق الحدودية، مؤكدًا أن استمرار دعم الأنشطة الشبابية والرياضية فيها ليس ترفًا، بل ضرورة، وأن توفير البرامج التي تستجيب لاحتياجات أبناء المنطقة يمنح النشء والشباب فرصًا حقيقية لممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه يتابع مستوى الخدمات المقدمة داخل المركز، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة الاستجابة لأي احتياجات تطرأ على المنشأة، بما يضمن استمرارية الأنشطة وجاذبيتها لأبناء حلايب، ويؤكد حرص المحافظة على أن تكون هذه المناطق نموذجًا في جودة الخدمة رغم طبيعتها الحدودية.