ضبط كرتونة تحتوى على أموال وذهب بحوزة عامل سرقها من مركز طبى لجراحات العيون بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 06:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة إحدى العيادات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 سبتمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من حارس عقار مقيم بمحافظة المنيا، بأنه حال تواجده بالعقار محل عمله بدائرة القسم شاهد أحد الأشخاص حال محاولته الفرار هرباً من مدخل العقار، وتمكنه من ضبطه بمساعدة الأهالى، وإكتشافه وجود كسر بباب أحد المراكز الطبية لجراحات العيون الكائنة بالعقار، وتبين أن مرتكب الواقعة، عامل سابق بالمركز الطبى محل البلاغ، وضبط بحوزته كرتونة تحتوى على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية.

وبسؤال مالك المركز المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، تعرف على المضبوطات، وأضاف بعدم تواجد عدد من المشغولات الذهبية من ضمن المسروقات المُستولى عليها.

وبإستكمال التحريات تبين قيام أحد قاطنى ذات العقار، مالك محل لبيع مستلزمات التجميل، بالإستيلاء على حقيبة من الجلد تحوى المشغولات الذهبية حال التظاهر بمساعدة الأهالى فى ضبط المتهم "أمكن ضبطه"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.