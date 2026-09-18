الأهلي ينفي طرح فكرة تعيين مدير رياضي: كلام عارٍ تمامًا من الصحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:25 مساءً -

نفى النادي الأهلي ، بشكل قاطع، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود طرح داخل النادي لتعيين مدير رياضي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يتم مناقشته من الأساس داخل أروقة النادي.

وأوضح الأهلي في بيان له أن فكرة تعيين مدير رياضي لا يوجد لها أي طرح من أي نوع في الوقت الحالي، مشددًا على أن كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

الأهلي يؤكد: لا مناقشات لاختيار مدير رياضي جديد

وأكد النادي أن ما يتم تداوله حول وجود تحركات أو مناقشات لاختيار مدير رياضي جديد لا يمت للحقيقة بصلة، وأن الأمور الإدارية والفنية داخل الفريق تسير وفق الرؤية المعتمدة من مجلس إدارة النادي.

وجاء توضيح الأهلي لحسم حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول هذا الملف، والتأكيد على عدم وجود أي تغييرات أو قرارات بهذا الشأن في الوقت الحالي.